وزارة النقل تخطط لإعادة تأهيل مركز إجازات السوق بعدرا وإنشاء قرية مرورية حديثة

DSC06313 وزارة النقل تخطط لإعادة تأهيل مركز إجازات السوق بعدرا وإنشاء قرية مرورية حديثة

ريف دمشق-سانا

أعلنت وزارة النقل خطة لإعادة تأهيل مركز إجازات السوق في مدينة عدرا بريف دمشق، وإنشاء قرية مرورية حديثة ضمنه، إضافة إلى نقل مديرية إجازات السوق المركزية في دمشق إلى مبنى المركز بعد الانتهاء من أعمال تأهيله المقررة خلال العام الجاري.

ويُعدّ مركز عدرا من أكبر المراكز المتخصصة في سوريا، إذ تبلغ مساحته نحو 500 ألف متر مربع، ويضم ساحات واسعة وحقول تدريب ومسارات مخصصة لاختبارات القيادة والتدريب العملي للسائقين، إلا أنه خرج من الخدمة خلال السنوات الماضية نتيجة ما تعرض له من دمار وتخريب وعمليات سلب ونهب.

محمد العلوش وزارة النقل تخطط لإعادة تأهيل مركز إجازات السوق بعدرا وإنشاء قرية مرورية حديثة

وأوضح مدير مديرية إجازات السوق في وزارة النقل، محمد مصطفى العلوش، في تصريح لمراسلة سانا، أن أعمال إعادة التأهيل تحتاج إلى نحو مليارين ونصف ليرة سورية كتقديرات أولية، وقد تستغرق مدة لا تقل عن ستة أشهر لإنجازها.

ولفت العلوش إلى وجود خطة لإنشاء قرية مرورية ضمن المساحات الواسعة التابعة للمركز، بهدف إقامة حقول ومسارات تدريب متخصصة لتعليم السائقين أصول القيادة بشكل عملي وآمن، ولا سيما قيادة الآليات الكبيرة مثل الشاحنات والباصات والآليات الزراعية والمعدات الهندسية.

وبيّن أن الخطة بعد إعادة التأهيل تتضمن نقل مديرية إجازات السوق المركزية في دمشق إلى مبنى المركز، إضافة إلى نقل مركز إجازات السوق الخاص بدمشق وريف دمشق والقنيطرة إلى الموقع نفسه، بما يسهم في توحيد الخدمات وتطويرها.

DSC06282 وزارة النقل تخطط لإعادة تأهيل مركز إجازات السوق بعدرا وإنشاء قرية مرورية حديثة

وأشار العلوش إلى أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الازدحام المروري في العاصمة دمشق، من خلال نقل جزء من خدمات إجازات السوق إلى مركز عدرا، بعد إعادة تأهيله واستثماره بالشكل الأمثل.

ويتألف المبنى الرئيسي لمركز عدرا من ثلاثة طوابق إضافة إلى قبو، وقد تعرض جراء ممارسات النظام البائد خلال السنوات الماضية لأضرار كبيرة أدت إلى خروجه الكامل من الخدمة عام 2013، رغم أهميته كأكبر مركز مخصص لفحوصات وتدريب السائقين في البلاد.

DSC06301 وزارة النقل تخطط لإعادة تأهيل مركز إجازات السوق بعدرا وإنشاء قرية مرورية حديثة
DSC06306 وزارة النقل تخطط لإعادة تأهيل مركز إجازات السوق بعدرا وإنشاء قرية مرورية حديثة
DSC06308 وزارة النقل تخطط لإعادة تأهيل مركز إجازات السوق بعدرا وإنشاء قرية مرورية حديثة
DSC06321 وزارة النقل تخطط لإعادة تأهيل مركز إجازات السوق بعدرا وإنشاء قرية مرورية حديثة
DSC06324 وزارة النقل تخطط لإعادة تأهيل مركز إجازات السوق بعدرا وإنشاء قرية مرورية حديثة
قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب تلقي القبض على المجرم عبد الرحمن دحروج
السورية للاتصالات تبدأ عملية تمديد وتوصيل لأربعة كابلات جديدة في مدينة طرطوس
ارتقاء شابين متأثرين بإصابتهما برصاص “قسد” أثناء اعتقالهما في بلدة غرانيج بدير الزور
محافظة دمشق تواصل تنفيذ أعمال تزفيت الطرق بالمدينة وفق خطتها الخدمية
حملة أهلية في سلمية بريف حماة لجمع التبرعات ودعم المتضررين في مخيمات الشمال السوري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك