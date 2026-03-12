وزارة النقل تخطط لإعادة تأهيل مركز إجازات السوق بعدرا وإنشاء قرية مرورية حديثة

ريف دمشق-سانا

أعلنت وزارة النقل خطة لإعادة تأهيل مركز إجازات السوق في مدينة عدرا بريف دمشق، وإنشاء قرية مرورية حديثة ضمنه، إضافة إلى نقل مديرية إجازات السوق المركزية في دمشق إلى مبنى المركز بعد الانتهاء من أعمال تأهيله المقررة خلال العام الجاري.

ويُعدّ مركز عدرا من أكبر المراكز المتخصصة في سوريا، إذ تبلغ مساحته نحو 500 ألف متر مربع، ويضم ساحات واسعة وحقول تدريب ومسارات مخصصة لاختبارات القيادة والتدريب العملي للسائقين، إلا أنه خرج من الخدمة خلال السنوات الماضية نتيجة ما تعرض له من دمار وتخريب وعمليات سلب ونهب.

وأوضح مدير مديرية إجازات السوق في وزارة النقل، محمد مصطفى العلوش، في تصريح لمراسلة سانا، أن أعمال إعادة التأهيل تحتاج إلى نحو مليارين ونصف ليرة سورية كتقديرات أولية، وقد تستغرق مدة لا تقل عن ستة أشهر لإنجازها.

ولفت العلوش إلى وجود خطة لإنشاء قرية مرورية ضمن المساحات الواسعة التابعة للمركز، بهدف إقامة حقول ومسارات تدريب متخصصة لتعليم السائقين أصول القيادة بشكل عملي وآمن، ولا سيما قيادة الآليات الكبيرة مثل الشاحنات والباصات والآليات الزراعية والمعدات الهندسية.

وبيّن أن الخطة بعد إعادة التأهيل تتضمن نقل مديرية إجازات السوق المركزية في دمشق إلى مبنى المركز، إضافة إلى نقل مركز إجازات السوق الخاص بدمشق وريف دمشق والقنيطرة إلى الموقع نفسه، بما يسهم في توحيد الخدمات وتطويرها.

وأشار العلوش إلى أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الازدحام المروري في العاصمة دمشق، من خلال نقل جزء من خدمات إجازات السوق إلى مركز عدرا، بعد إعادة تأهيله واستثماره بالشكل الأمثل.

ويتألف المبنى الرئيسي لمركز عدرا من ثلاثة طوابق إضافة إلى قبو، وقد تعرض جراء ممارسات النظام البائد خلال السنوات الماضية لأضرار كبيرة أدت إلى خروجه الكامل من الخدمة عام 2013، رغم أهميته كأكبر مركز مخصص لفحوصات وتدريب السائقين في البلاد.