مهرجان “صُنع في سوريا” في معربا يوفّر منتجات محلية بتخفيضات حتى 35 بالمئة

ريف دمشق-سانا

يواصل مهرجان التسوق الشهري “صُنع في سوريا” فعالياته في مدينة معربا بريف دمشق، بعد أن انطلق في الـ 21 من كانون الأول الجاري بتنظيم من غرفة صناعة دمشق وريفها وبالتعاون مع مجلس المدينة، ليستمر حتى الـ 31 من الشهر نفسه.

ويقدّم المهرجان تشكيلة واسعة من المنتجات التي تحتاجها الأسرة، تشمل المواد الغذائية والألبسة والأحذية والأدوات المنزلية والكهربائية والمنظفات، مع تخفيضات تتراوح بين 20 و35 بالمئة، ما يمنح الزوار فرصة التسوق بأسعار مناسبة.

وأكد رئيس مجلس مدينة معربا حسن أمونة، في تصريح لمراسل سانا، أهمية التعاون بين الجهات المختلفة في تنظيم هذه الفعالية وضمان استمراريتها سنوياً، مشيراً إلى أن المهرجان يلبي احتياجات العائلات من مختلف السلع ويعزز القدرة الشرائية.

وأوضح منظم المهرجان محمد العمر أن الشركات المشاركة حرصت على تقديم منتجاتها مباشرة من المعمل إلى المستهلك بأسعار مخفضة وعروض مميزة، بما يخفف العبء عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار المشارك عمر مشهو إلى أن المهرجان يتيح التواصل المباشر بين المنتج والمستهلك عبر عروض وأسعار منافسة، فيما شدد ماهر أبو آذان على أهمية تقديم هدايا وعروض خاصة للزوار، مؤكداً أن هذه المبادرات تسهّل شراء الاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة.

ويستقبل المهرجان زواره يومياً من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الـ 9 مساءً، ما يتيح للعائلات الاستفادة من التخفيضات والمنتجات المحلية المتنوعة.