الرئيس الشرع يتقبّل أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سوريا

دمشق-سانا

تقبّل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، اليوم في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وبحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سوريا، الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى.

