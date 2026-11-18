دمشق-سانا

بحث وزير الرياضة والشباب محمد سامح حامض مع سفير المملكة العربية السعودية لدى سوريا غازي بن رافع العنزي، اليوم الأربعاء، آفاق تعزيز التعاون الرياضي وتطوير الشراكات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكرت وزارة الرياضة والشباب عبر صفحتها على فيسبوك أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق، مجالات التعاون المقترحة، وفي مقدمتها تطوير المنشآت، والاستثمار الرياضي، والرياضة المدرسية، وعمل الأندية، إضافة إلى تبادل الخبرات وإقامة المعسكرات التدريبية والمباريات المشتركة.



وأكد وزير الرياضة أهمية الاستفادة من التجربة السعودية الرائدة في القطاع الرياضي، وما حققته المملكة من قفزات نوعية في تطوير المنشآت والأندية والاستثمار، مشدداً على أن الرياضة تمثل جسراً حيوياً لتوطيد العلاقات بين الدول والشعوب.

وأوضح أنه سبق العمل على إعداد مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي، معرباً عن تطلعه لأن يشكل هذا اللقاء انطلاقة لخطوات عملية تفضي إلى توقيع اتفاقية تعاون رياضي، وترجمة التفاهمات إلى برامج ومشروعات ملموسة على أرض الواقع.

من جانبه، أكد السفير السعودي الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية وتوسيع آفاق العمل المشترك بين سوريا والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى الدور الفاعل للرياضة في تعزيز التقارب، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستدامة تخدم الحركة الرياضية في البلدين وتلبي تطلعاتهما المستقبلية.