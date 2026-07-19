تشكيل المكتب التنفيذي المؤقت لمجلس محافظة الحسكة

الحسكة-سانا‌‎ ‎

أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة القرار رقم 41، القاضي بتشكيل المكتب التنفيذي المؤقت لمجلس محافظة الحسكة، ‏ليتولى مهامه إلى حين إجراء انتخابات جديدة.‏

وقضى القرار، وفق ما نقلت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، بتعيين أحمد سليمان منصور نائباً ‏لرئيس المكتب التنفيذي، وكلٍّ من: نوار محمود صبري، ونوح هليل حسين، وخالد عبد الحميد إبراهيم، وجواد عبد الرحمن ‏عبيد، وأحمد شيخموس خضر، وعدنان إسماعيل جدعان، وفيفيان منير بحو أوسي، ومروان حسين حسن، وعبد الرحيم علي ‏المحمود أعضاء فيه.‏

ونص القرار على أن يمارس المكتب التنفيذي المؤقت صلاحيات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي واختصاصاتهما ‏المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، ولا سيما قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام ‌‏2011 وتعديلاته، وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة.‏

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أعلنت ‏الأربعاء الماضي إتمام عملية دمج الهيئات العاملة ‏في المجال الاجتماعي ‌‏والإنساني في محافظة الحسكة ‏ضمن مؤسسات الدولة، وذلك ‏خلال لقاء جرى في مركز التدريب ‏والتطوير المهني ‏والعلمي ‌‏لذوي ‏الإعاقة وضحايا الحرب ‏بدمشق.‏