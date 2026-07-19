تشكيل المكتب التنفيذي المؤقت لمجلس محافظة الحسكة

الحسكة-سانا
أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة القرار رقم 41، القاضي بتشكيل المكتب التنفيذي المؤقت لمجلس محافظة الحسكة، ليتولى مهامه إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وقضى القرار، وفق ما نقلت مديرية إعلام الحسكة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، بتعيين أحمد سليمان منصور نائباً لرئيس المكتب التنفيذي، وكلٍّ من: نوار محمود صبري، ونوح هليل حسين، وخالد عبد الحميد إبراهيم، وجواد عبد الرحمن عبيد، وأحمد شيخموس خضر، وعدنان إسماعيل جدعان، وفيفيان منير بحو أوسي، ومروان حسين حسن، وعبد الرحيم علي المحمود أعضاء فيه.
ونص القرار على أن يمارس المكتب التنفيذي المؤقت صلاحيات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي واختصاصاتهما المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، ولا سيما قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته، وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أعلنت الأربعاء الماضي إتمام عملية دمج الهيئات العاملة في المجال الاجتماعي والإنساني في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة، وذلك خلال لقاء جرى في مركز التدريب والتطوير المهني والعلمي لذوي الإعاقة وضحايا الحرب بدمشق.