إحباط محاولة تهريب 850 ألف حبة مخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق

photo 2026 07 27 17 06 32 إحباط محاولة تهريب 850 ألف حبة مخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق

دمشق-سانا

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات اليوم الإثنين، إحباط محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان، في عملية أمنية نُفذت بمنطقة النبك في محافظة ريف دمشق.

وأوضحت الإدارة عبر قناتها على تلغرام أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة وأسفرت عن توقيف المدعو (ك. م)، وضبط 850 ألف حبة مخدرة.

وبيّنت أن الشحنة صودرت بالكامل، فيما تستمر التحقيقات مع الموقوف لكشف شركائه وباقي المتورطين، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت في الـ23 من تموز الجاري أن وحدات من قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري أحبطت عدة محاولات لتهريب مواد مخدرة من الأراضي اللبنانية إلى سوريا في ريفي حمص ودمشق، وصادرت أكثر من 40 كيلوغراماً من مادة الحشيش، إضافة إلى أكثر من 700 ألف حبة كبتاغون.

photo 2026 07 27 17 06 22 إحباط محاولة تهريب 850 ألف حبة مخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق
photo 2026 07 27 17 06 36 إحباط محاولة تهريب 850 ألف حبة مخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق
photo 2026 07 27 17 06 38 إحباط محاولة تهريب 850 ألف حبة مخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق
photo 2026 07 27 17 06 39 إحباط محاولة تهريب 850 ألف حبة مخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق
photo 2026 07 27 17 06 42 إحباط محاولة تهريب 850 ألف حبة مخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق
photo 2026 07 27 17 06 34 1 إحباط محاولة تهريب 850 ألف حبة مخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق
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