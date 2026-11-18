مانيلا-سانا
تشارك سوريا بوفد رسمي برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والتربية والتعليم والعدل، في أعمال المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا.
وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن المؤتمر يشكل منصةً دوليةً مهمةً، حيث يستضيف 129 دولة، و66 وزيراً من مختلف أنحاء العالم.
وأكدت الوزارة أن مشاركة سوريا هي تأكيد على التزامها الدائم بإنهاء جميع أشكال العنف الموجه ضد الأطفال، وتعزيز التعاون الدولي، وتنسيق الجهود لتوفير الحماية لهم.
تطوير التدابير الوقائية
وأوضح المحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب، لـ سانا، أن جلسات اليوم الأول من المؤتمر تناولت أربعة محاور، تمثلت في دور بيانات خطوط مساعدة الطفل في دعم السياسات الوطنية لحمايته، والتحديات المرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال عبر التكنولوجيا والعوائق التي تحول دون طلبهم المساعدة، وآليات تحديد حالات العنف وتقييمها والاستجابة لها بالتنسيق بين الجهات المختصة، إضافة إلى توظيف البيانات في تطوير التدابير الوقائية والحد من تكرار العنف ضد الأطفال.
وأكد خطاب، أهمية المشاركة السورية في المؤتمر، الذي يُعقد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال، لما يتيحه من فرص لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال حماية الأطفال، وتطوير آليات الوقاية من العنف ومواجهته بجميع أشكاله.
ويهدف المؤتمر، الذي انطلقت أعماله، أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم غد الخميس، إلى تنسيق الجهود الدولية، وتعزيز الالتزامات الحكومية باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الأطفال.