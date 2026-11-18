مانيلا-سانا‏

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تشارك سوريا بوفد رسمي برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، ‌‏وعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والتربية والتعليم والعدل، في أعمال المؤتمر ‌‏الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال، المنعقد في العاصمة الفلبينية ‌‏مانيلا.‏

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وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، ‏أن ‏المؤتمر يشكل منصةً دوليةً مهمةً، حيث يستضيف 129 دولة، و66 وزيراً من ‏مختلف ‏أنحاء العالم.‏

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وأكدت الوزارة أن مشاركة سوريا هي تأكيد على التزامها الدائم بإنهاء جميع أشكال ‌‏العنف الموجه ضد الأطفال، وتعزيز التعاون الدولي، وتنسيق الجهود لتوفير الحماية ‌‏لهم.‏

تطوير التدابير الوقائية ‏

وأوضح المحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب، لـ سانا، أن جلسات اليوم ‏الأول من المؤتمر تناولت أربعة محاور، تمثلت في دور بيانات خطوط مساعدة الطفل ‏في دعم السياسات الوطنية لحمايته، والتحديات المرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال ‏عبر التكنولوجيا والعوائق التي تحول دون طلبهم المساعدة، وآليات تحديد حالات ‏العنف وتقييمها والاستجابة لها بالتنسيق بين الجهات المختصة، إضافة إلى توظيف ‏البيانات في تطوير التدابير الوقائية والحد من تكرار العنف ضد الأطفال.‏

وأكد خطاب، أهمية المشاركة السورية في المؤتمر، الذي يُعقد بالتعاون مع منظمة ‏الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والممثل الخاص للأمين ‏العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال، لما يتيحه من فرص لتعزيز التعاون ‏الدولي وتبادل الخبرات في مجال حماية الأطفال، وتطوير آليات الوقاية من العنف ‏ومواجهته بجميع أشكاله.‏

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ويهدف المؤتمر، الذي انطلقت أعماله، أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم غد الخميس، ‏إلى ‏تنسيق الجهود الدولية، وتعزيز الالتزامات الحكومية باتخاذ إجراءات ملموسة ‏لحماية ‏الأطفال.‏