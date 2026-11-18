عمّان-سانا‏

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تحطم مروحية عسكرية من طراز ‌‏”بلاك هوك” أثناء تنفيذ تدريب عسكري.‏

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان‏ ‏على منصة “إكس”: إن إحدى المروحيات من طراز “بلاك هوك” تعرضت لحادث ‏تحطم خلال تنفيذ تمرين تدريبي.‏

وأوضح المصدر أن الفرق المختصة باشرت إجراءات الاستجابة للحادث، واتخذت ‏التدابير اللازمة للتعامل معه، مؤكداً أن سلامة منتسبي القوات المسلحة تأتي في مقدمة ‏أولوياتها.‏

وفي سياق منفصل، شهد مطار الملكة علياء الدولي، اليوم الأربعاء، ضباباً كثيفاً أدى ‏إلى تحويل مسار ثلاث رحلات قادمة من أربيل وبغداد ودمشق إلى مطار الملك ‏حسين الدولي في العقبة، وتأخير رحلات أخرى، قبل استئناف عمليات الهبوط عقب ‏تحسن مدى الرؤية.‏