عمّان-سانا
أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، تحطم مروحية عسكرية من طراز ”بلاك هوك” أثناء تنفيذ تدريب عسكري.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان على منصة “إكس”: إن إحدى المروحيات من طراز “بلاك هوك” تعرضت لحادث تحطم خلال تنفيذ تمرين تدريبي.
وأوضح المصدر أن الفرق المختصة باشرت إجراءات الاستجابة للحادث، واتخذت التدابير اللازمة للتعامل معه، مؤكداً أن سلامة منتسبي القوات المسلحة تأتي في مقدمة أولوياتها.
وفي سياق منفصل، شهد مطار الملكة علياء الدولي، اليوم الأربعاء، ضباباً كثيفاً أدى إلى تحويل مسار ثلاث رحلات قادمة من أربيل وبغداد ودمشق إلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة، وتأخير رحلات أخرى، قبل استئناف عمليات الهبوط عقب تحسن مدى الرؤية.