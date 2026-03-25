السلطات اليمنية تضبط سفينة تهريب قادمة من إيران قبالة باب المندب

صنعاء-سانا

ضبطت السلطات اليمنية اليوم الأربعاء سفينة تهريب قادمة من إيران قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة القريبة من مضيق باب المندب في محافظة لحج.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر أمني يمني قوله إن عملية ضبط السفينة التي كانت تحمل أدوية غير مصرح دخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام جاء بعد رصد وتتبع دقيقين في المياه الإقليمية قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة القريبة من مضيق باب المندب، مشيراً إلى إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة.

وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة انطلقت من ميناء بندر عباس في إيران بتاريخ 12 الشهر الجاري وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي.

وتعد هذه العملية الثالثة التي تضبطها الوحدة البحرية في الحملة الأمنية العسكرية التابعة لألوية العمالقة اليمنية قادمة من الموانئ الإيرانية مباشرة إلى مليشيات الحوثي.