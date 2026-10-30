بموجب هدنة.. بدء عمليات الإجلاء الإنساني من مدينة أوليشكي الأوكرانية

كييف-سانا



بدأت اليوم الجمعة، عمليات إجلاء السكان العالقين في مدينة أوليشكي الأوكرانية، الواقعة على خط المواجهة بين روسيا وأوكرانيا، في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه بين الجانبين، بوساطة أميركية.



وذكر المفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا في بيان عبر قناته على التلغرام أن عمليات الإجلاء وتوزيع المساعدات الإنسانية قد بدأت في أوليشكي، بحضور وفد يضم ممثلين عن أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.



وفي تصريح نقلته وكالة أوكرينفورم بيّن مفوض حقوق الإنسان الأوكراني، دميترو لوبينيتس، أنه تم تجهيز 25 حافلة بسعة إجمالية تبلغ 750 مقعداً لإجلاء سكان بلدة أوليشكي، إضافة إلى سيارات إسعاف لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، مضيفاً: إنه “يجري إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة”.



وفي المقابل، أكدت مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا استمرار وقف إطلاق النار في منطقة المهمة الإنسانية في أوليشكي، مضيفة: إنه “لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث”، وإن “الجانبين الروسي والأوكراني يفيا بالتزاماتهما بالكامل”، وفقاً لوكالة سبوتنيك.



والثلاثاء الماضي، بدأت هدنة بين أوكرانيا وروسيا في أوليشكي، بهدف السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى المدينة التي ‏تحتلها موسكو، وكانت زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميلانيا أعلنت يوم الجمعة ‏الماضي، أن هذه الهدنة من أجل تسهيل توصيل المساعدات الإنسانية، فيما كانت ‏روسيا أكدت الإثنين الفائت استعدادها لإبرام هدن إنسانية أخرى مماثلة، ‏مشددة على أنها تقدّر جهود المفاوضين الأمريكيين.