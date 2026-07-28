إيطاليا تدعو الاتحاد الأوروبي لزيادة مساهمته في عملية “أسبيدس” البحرية

روما-سانا

دعت إيطاليا دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مساهمتها في عملية “أسبيدس” البحرية العسكرية التابعة للتكتل الأوروبي، بما يعزز الجهود الرامية إلى ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وعبر قناة السويس.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قوله أمام البرلمان اليوم الثلاثاء: إن عملية “أسبيدس” تدار بصورة أساسية من قبل دولتين فقط هما إيطاليا واليونان، داعياً بقية الدول الأعضاء إلى تقديم دعم أكبر للمهمة.

وأكد تاياني أنه لا توجد حالياً أي خطط لتعديل قواعد الاشتباك الخاصة بالعملية، موضحاً أن هذه القواعد تحدد على المستوى الأوروبي.

وأشار إلى أن عملية أسبيدس أسهمت في تأمين مرور مئات السفن التجارية عبر البحر الأحمر وقناة السويس ووصولها إلى الأسواق الشرقية، لافتاً إلى أن نحو 40 بالمئة من حركة النقل البحري التجاري الإيطالي تمر عبر هذا المسار، ما يجعل حمايته أولوية بالنسبة لبلاده.

ومهمة “أسبيدس” هي عملية عسكرية بحرية دفاعية تابعة للاتحاد الأوروبي، أُطلقت في شباط ‌‏2024، وتم تمديدها مؤخراً حتى الـ 26 من شباط 2027، وتهدف بشكل أساسي إلى حماية ‏الملاحة الدولية ومرافقة السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والممرات البحرية ‏الحيوية الأخرى.

وتنشط “أسبيدس” على طول خطوط الاتصال البحرية الرئيسية حول مضيق ‏باب المندب، وتراقب الوضع البحري في مضيق هرمز، فضلاً عن المياه الدولية في البحر ‏الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي.‏