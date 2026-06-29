ماكرون وسلطان عُمان يؤكدان تمسكهما بحرية الملاحة دون شروط أو قيود في مضيق هرمز

باريس-سانا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسلطان عُمان هيثم بن طارق تمسكهما بحرية الملاحة دون شروط أو قيود في مضيق هرمز، بما يتوافق مع أحكام قانون البحار الدولي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن إعلان مشترك صدر اليوم الإثنين عقب محادثات الجانبين في العاصمة باريس، أن ماكرون وبن طارق شددا على أهمية ضمان حرية الملاحة وحق المرور في المضيق، معربين عن تطلعهما للتعاون مع الأطراف المعنية كافة لتأمين طرق التجارة البحرية مستقبلاً.

وأشار الإعلان إلى اتفاق الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستخبارات والمراقبة البحرية، بالإضافة إلى التنسيق لضمان سلامة الممرات المائية والمشاركة في عمليات مشتركة لنزع الألغام في المضيق، بما يخدم استقرار حركة التجارة العالمية وحمايتها.

وكان سلطان عُمان بدأ في وقت سابق، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى فرنسا تستمر يومين، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار لتعزيز العلاقات الثنائية.