قبيل القمة الأوروبية.. مطالب باتخاذ إجراءات تجارية أكثر صرامة تجاه الصين

بروكسل-سانا



دعا مانفريد ويبر، زعيم حزب الشعب الأوروبي، الاتحاد الأوروبي إلى تبني نهج “أكثر حزماً وصرامة” في علاقاته التجارية مع الصين، محذراً من أن العجز التجاري المتزايد مع بكين يهدد القاعدة الصناعية الأوروبية، ووظائفها عالية القيمة.



ونقلت شبكة “سي إن إن” عن ويبر، أحد أبرز الشخصيات السياسية في البرلمان الأوروبي، قوله اليوم الأحد: “لقد ولى زمن السذاجة، ويجب أن ندافع عن المصالح الأوروبية بشكل أوضح، وأكثر حزماً وثباتاً”.



وأضاف: “إما أن ندافع عن أنفسنا، أو ستلحق الصين أضراراً جسيمة ببعض قطاعات صناعتنا”، مشدداً على ضرورة استخدام أدوات السياسة التجارية الأوروبية دون تردد.



وأشار ويبر إلى أن من بين الخيارات المطروحة استمرار فرض الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الصينية، معتبراً أن التطورات الحالية تستدعي تعزيز إجراءات الحماية التجارية.



وتأتي هذه التصريحات قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في الـ 18 من حزيران الجاري، في ظل تصاعد الدعوات داخل التكتل، ولا سيما من جانب فرنسا، لاعتماد موقف أكثر تشدداً تجاه الصين.



ومن المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة المقبلة حزمة من تدابير الحماية التجارية التي أعدتها المفوضية الأوروبية، بما في ذلك الرسوم الجمركية، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين بروكسل وبكين.