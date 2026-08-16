القضاء على 7 مسلحين بعملية أمنية جنوب غرب باكستان

photo 2026 08 16 17 40 50 القضاء على 7 مسلحين بعملية أمنية جنوب غرب باكستان

إسلام أباد-سانا

أعلنت قوات الأمن الباكستانية اليوم الأحد القضاء على 7 مسلحين خلال عملية أمنية جنوب غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن قوات الأمن قولها في بيان: “بناء على معلومات استخباراتية تم تنفيذ العملية بمنطقة لاجاي في منطقة خاران بإقليم بلوشستان، وأسفرت عن القضاء على سبعة إرهابيين وإصابة عدد آخر، والعثور على مخبأ ضخم للأسلحة الحديثة والذخائر وغيرها من المعدات في مخابئهم”، موضحة أنه تم تدميرها بالكامل.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن صادرت أيضا سيارتين ودراجة نارية.

وكانت قوات الأمن الباكستانية أعلنت في العاشر من الشهر الجاري القضاء على 5 مسلحين خلال عمليات أمنية في مقاطعة بانجغور بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، ومصادرة كمية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم.

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