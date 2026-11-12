لولا ورودريغيز يتفقان على استئناف العلاقات بين البرازيل وفنزويلا

أنطاليا-سانا‏

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، ‏مساء أمس الأربعاء، ضرورة استئناف العلاقات الثنائية بين بلديهما بشكل كامل وعلى أعلى ‏المستويات، ومواصلة التنسيق بشأن القضايا السياسية والاقتصادية المشتركة.‏

ونقلت وكالة الأنباء البرازيلية عن بيان للحكومة عقب لقاء الجانبين في مدينة أنطاليا التركية، ‏على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31)، أن الرئيسين أعربا عن استعدادهما إعادة ‏تفعيل العلاقات الثنائية، وبحثا زيادة الاستثمارات البرازيلية في قطاع النفط الفنزويلي.‏

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على زيارة وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفييرا إلى ‏كراكاس قبل نهاية العام الجاري، فيما أعلنت رودريغيز الاتفاق على مراجعة الاتفاقات التجارية ‏واستكشاف فرص جديدة لتنشيط التبادل الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.‏

وكان لولا أدان في وقت سابق اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ‏خلال العملية العسكرية الأمريكية في كراكاس في الثالث من كانون الثاني الماضي، واعتبره ‏انتهاكاً خطيراً للسيادة الفنزويلية، رغم تباعد مواقف البلدين عقب الانتخابات الرئاسية الفنزويلية ‏في تموز 2024، التي لم تعترف البرازيل بنتائجها.‏

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