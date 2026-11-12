لولا ورودريغيز يتفقان على استئناف العلاقات بين البرازيل وفنزويلا

أنطاليا-سانا
أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، مساء أمس الأربعاء، ضرورة استئناف العلاقات الثنائية بين بلديهما بشكل كامل وعلى أعلى المستويات، ومواصلة التنسيق بشأن القضايا السياسية والاقتصادية المشتركة.
ونقلت وكالة الأنباء البرازيلية عن بيان للحكومة عقب لقاء الجانبين في مدينة أنطاليا التركية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31)، أن الرئيسين أعربا عن استعدادهما إعادة تفعيل العلاقات الثنائية، وبحثا زيادة الاستثمارات البرازيلية في قطاع النفط الفنزويلي.
وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على زيارة وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفييرا إلى كراكاس قبل نهاية العام الجاري، فيما أعلنت رودريغيز الاتفاق على مراجعة الاتفاقات التجارية واستكشاف فرص جديدة لتنشيط التبادل الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
وكان لولا أدان في وقت سابق اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال العملية العسكرية الأمريكية في كراكاس في الثالث من كانون الثاني الماضي، واعتبره انتهاكاً خطيراً للسيادة الفنزويلية، رغم تباعد مواقف البلدين عقب الانتخابات الرئاسية الفنزويلية في تموز 2024، التي لم تعترف البرازيل بنتائجها.