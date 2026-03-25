ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني التطورات في المنطقة

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تطورات الوضع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الجانبين بحثا خلال الاتصال تداعيات التصعيد العسكري، وتأثيراته على الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والعالمي إضافة إلى أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

من جهته أعرب ستارمر عن إدانة بلاده واستنكارها لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على المملكة العربية السعودية وعدد من دول المنطقة محذراً من خطورتها على أمن المنطقة والعالم.

يشار إلى أن إيران تواصل شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الدول الخليجية ومن بينها السعودية إضافة إلى العراق، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في أعقاب الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.