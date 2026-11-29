الرياض-سانا

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، زوال الخطر عن محافظتي بقيق والأحساء في المنطقة الشرقية من المملكة، عقب إطلاق إنذارات طوارئ في وقت سابق لتحذير السكان من خطر محتمل.

وأوضح الدفاع المدني، في بيانين منفصلين نشرهما عبر منصة “إكس”، أن الحالة التي استدعت إطلاق الإنذارات انتهت، داعياً السكان إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة، وتجنب التجمهر والتصوير.

ولم يوضح الدفاع المدني طبيعة الخطر الذي استدعى إطلاق الإنذارات، كما لم يتضمن البيانان تفاصيل بشأن أسباب الحالة أو ملابساتها.

وكانت المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بالسعودية، أصدرت في وقت سابق اليوم تنبيهات لسكان المحافظتين، للتحذير من خطر محتمل، قبل أن يعلن الدفاع المدني زواله.