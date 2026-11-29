باريس-سانا

دعا وزراء خارجية فرنسا وأستراليا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ والنرويج وبولندا وبريطانيا، السلطة الفلسطينية إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال الربع الأول من عام 2027، مؤكدين ضرورة تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية، بما يسهم في الحفاظ على حل الدولتين وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ونقلت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان مشترك نشرته عبر منصة “إكس” مساء أمس السبت، عن الوزراء تعبيرهم عن الأسف لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها في 28 تشرين الثاني الجاري، وكذلك الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة مطلع عام 2027.

وأشار الوزراء إلى أن غياب الانتخابات منذ عشرين عاماً يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في اختيار ممثليه عبر صناديق اقتراع حرة وشفافة، مؤكدين أن تجديد الشرعية السياسية للمؤسسات الفلسطينية ضروري لتمكين القيادة الفلسطينية من التعبير عن تطلعات شعبها إلى الحرية والكرامة وتقرير المصير.

ولفت البيان إلى أهمية إجراء الانتخابات في سياق عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة واستعادة سيطرتها على كامل الأراضي الفلسطينية، مشدداً على عدم إمكانية فصل التجديد الديمقراطي عن الحفاظ على حل الدولتين، ومؤكداً الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية، بما في ذلك من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات أو المساهمة في دعم لجنة الانتخابات المركزية المستقلة.

ودعا الوزراء جميع الأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل إجراء الانتخابات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن استمرار دعم السلطة الفلسطينية وتعزيز مؤسساتها يرتبط بالوفاء بالتزامات الإصلاح والتجديد الديمقراطي.

موقف فرنسي

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في منشور عبر منصة “إكس”: “إن فرنسا، بالاشتراك مع سبع دول أخرى، تحث السلطة الفلسطينية على إجراء الانتخابات التشريعية في أقرب وقت ممكن، وهي الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها اليوم لكنها أُرجئت دون سبب وجيه”.

وأضاف بارو أن مرور عشرين عاماً على آخر انتخابات وطنية في فلسطين، وخمس سنوات على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة عام 2021، يجعل من الملح إعادة الصوت إلى الشعب الفلسطيني، وتمكينه من اختيار ممثليه عبر انتخابات حرة وشفافة، وفقاً لما تعهد به الرئيس عباس.

وكان الرئيس الفلسطيني أصدر في العاشر من تشرين الأول الماضي مرسوماً رئاسياً دعا بموجبه إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في الحادي عشر من أيلول عام 2027، وذلك بعد إلغاء المرسوم القاضي بإجراء الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من تشرين الثاني 2026، مطالباً الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة بالمشاركة في انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي، وفقاً لأحكام القانون.

وتعود آخر انتخابات رئاسية فلسطينية إلى عام 2005، حين انتخب محمود عباس رئيساً، بينما ‏جرت آخر انتخابات تشريعية عام 2006، ومنذ ذلك الحين، تعذّر إجراء انتخابات عامة جديدة ‏في ظل التحديات السياسية والأمنية، إلى جانب القيود الإسرائيلية المفروضة على الأراضي ‏الفلسطينية، ولا سيما القدس وقطاع غزة‎.‎