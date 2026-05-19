‏10 دول تدين هجوم إسرائيل على “أسطول الصمود”‏

إسطنبول-سانا‏

أدانت كل من تركيا وبنغلاديش والبرازيل وإندونيسيا وإسبانيا وكولومبيا وليبيا والمالديف ‏وباكستان والأردن، بأشد العبارات، الهجمات الإسرائيلية المتكررة على “أسطول الصمود ‏العالمي” لكسر الحصار عن قطاع غزة.‏

وقال بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الدول المذكورة أمس الإثنين، نقلته وكالة ‏الأناضول: “يستذكر الوزراء بقلق بالغ التدخلات الإسرائيلية السابقة ضد الأساطيل ‏الإنسانية في المياه الدولية، وأدانوا استمرار الأعمال العدائية التي تستهدف السفن المدنية ‏ونشطاء المساعدات الإنسانية”.‏

وأضاف البيان: إن الهجمات على السفن، والاعتداءات وعمليات الاحتجاز التعسفي ‏للناشطين، تشكل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.‏

وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد إزاء سلامة وأمن المدنيين المشاركين في الأسطول، ‏داعين إلى الإفراج الفوري عن جميع الناشطين المحتجزين، واحترام حقوقهم وكرامتهم ‏بشكل كامل.‏

وأكد البيان أن الهجمات المتكررة على المبادرات الإنسانية السلمية تعكس استمرار تجاهل ‏القانون الدولي وحرية الملاحة، داعياً المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته القانونية ‏والأخلاقية، وضمان حماية المدنيين والبعثات الإنسانية، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء ‏الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أمس، عملية الاستيلاء على سفن “أسطول ‏الصمود العالمي”، المتجهة من تركيا نحو القطاع، وذلك في المياه الدولية قبالة السواحل ‏القبرصية، حيث قامت باعتقال عشرات المشاركين، رغم أن منظمي الأسطول أكدوا أن ‏المهمة “إنسانية وسلمية”، وتهدف لإيصال المساعدات إلى غزة.‏