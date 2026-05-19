‏10 دول تدين هجوم إسرائيل على “أسطول الصمود”‏

إسطنبول-سانا
أدانت كل من تركيا وبنغلاديش والبرازيل وإندونيسيا وإسبانيا وكولومبيا وليبيا والمالديف وباكستان والأردن، بأشد العبارات، الهجمات الإسرائيلية المتكررة على “أسطول الصمود العالمي” لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وقال بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الدول المذكورة أمس الإثنين، نقلته وكالة الأناضول: “يستذكر الوزراء بقلق بالغ التدخلات الإسرائيلية السابقة ضد الأساطيل الإنسانية في المياه الدولية، وأدانوا استمرار الأعمال العدائية التي تستهدف السفن المدنية ونشطاء المساعدات الإنسانية”.
وأضاف البيان: إن الهجمات على السفن، والاعتداءات وعمليات الاحتجاز التعسفي للناشطين، تشكل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد إزاء سلامة وأمن المدنيين المشاركين في الأسطول، داعين إلى الإفراج الفوري عن جميع الناشطين المحتجزين، واحترام حقوقهم وكرامتهم بشكل كامل.
وأكد البيان أن الهجمات المتكررة على المبادرات الإنسانية السلمية تعكس استمرار تجاهل القانون الدولي وحرية الملاحة، داعياً المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضمان حماية المدنيين والبعثات الإنسانية، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أمس، عملية الاستيلاء على سفن “أسطول الصمود العالمي”، المتجهة من تركيا نحو القطاع، وذلك في المياه الدولية قبالة السواحل القبرصية، حيث قامت باعتقال عشرات المشاركين، رغم أن منظمي الأسطول أكدوا أن المهمة “إنسانية وسلمية”، وتهدف لإيصال المساعدات إلى غزة.