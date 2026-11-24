كييف-سانا‏

قُتل شخصان وأُصيب 22 آخرون، في مدينة زابوروجيا الأوكرانية جراء هجوم ‏روسي ألحق أضراراً بشقق سكنية.‏

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ونقلت وكالة رويترز عن إيفان فيدوروف، الرئيس المشارك لمجلس الدفاع الإقليمي ‏في زابوروجيا، قوله في بيان نشره عبر التلغرام اليوم الثلاثاء: إن هجوماً روسياً أسفر ‏عن مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين، بينهم طفلان، في زابوروجيا ‏خلال ساعات الليل.‏

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وفي وقت سابق، قال ميخايلو سيميكين، حاكم المنطقة: إن أشخاصاً قد يكونون عالقين ‏تحت الأنقاض، بعد قصف روسي للمدينة ألحق أضراراً بشقق سكنية ومبانٍ خاصة ‏وبنية تحتية للنقل وسيارات.‏

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وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس، نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش ‏الروسي استهدف مواقع للتحكم بالطائرات المسيّرة ومحطات الأقمار الصناعية التابعة ‏لمنظومة “ستارلينك”، وأصولاً عسكرية أخرى في منطقة سومي الأوكرانية، ما أسفر ‏أيضاً عن مقتل جنود.‏

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وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات باستهداف مواقع ومنشآت مدنية خلال العمليات ‏العسكرية المستمرة بينهما، والتي دخلت عامها الخامس، وسط تصاعد الهجمات ‏الجوية المتبادلة في إطار سعي كل طرف إلى إضعاف القدرات العسكرية واللوجستية ‏للطرف الآخر.‏