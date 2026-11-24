كييف-سانا
قُتل شخصان وأُصيب 22 آخرون، في مدينة زابوروجيا الأوكرانية جراء هجوم روسي ألحق أضراراً بشقق سكنية.
ونقلت وكالة رويترز عن إيفان فيدوروف، الرئيس المشارك لمجلس الدفاع الإقليمي في زابوروجيا، قوله في بيان نشره عبر التلغرام اليوم الثلاثاء: إن هجوماً روسياً أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين، بينهم طفلان، في زابوروجيا خلال ساعات الليل.
وفي وقت سابق، قال ميخايلو سيميكين، حاكم المنطقة: إن أشخاصاً قد يكونون عالقين تحت الأنقاض، بعد قصف روسي للمدينة ألحق أضراراً بشقق سكنية ومبانٍ خاصة وبنية تحتية للنقل وسيارات.
وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس، نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي استهدف مواقع للتحكم بالطائرات المسيّرة ومحطات الأقمار الصناعية التابعة لمنظومة “ستارلينك”، وأصولاً عسكرية أخرى في منطقة سومي الأوكرانية، ما أسفر أيضاً عن مقتل جنود.
وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات باستهداف مواقع ومنشآت مدنية خلال العمليات العسكرية المستمرة بينهما، والتي دخلت عامها الخامس، وسط تصاعد الهجمات الجوية المتبادلة في إطار سعي كل طرف إلى إضعاف القدرات العسكرية واللوجستية للطرف الآخر.