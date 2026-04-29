مقتل فلسطيني وإصابة واعتقال آخرين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني وأصيب واعتقل آخرون اليوم الأربعاء، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزلاً في بلدة سلواد في رام الله، وقتلت شاباً واحتجزت جثمانه، كما اقتحمت مخيم العروب في الخليل وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة فلسطيني فيما اعتقل آخر، بينما أصيبت فلسطينية بكسور ورضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال على منطقة مسافر يطا في الخليل.

وداهم جنود الاحتلال ضاحية اكتابا في طولكرم، وبلدات كفر قدوم في قلقيلية، وبيت أمر في الخليل، ودير ابزيغ في رام الله، ومنطقتي جبل هندازة والكركفة في بيت لحم، واعتقلوا 16 فلسطينياً.

وفي بلدة قباطية في جنين، داهم جنود الاحتلال منازل عدة، واحتجزوا عدداً من الشبان لساعات.

إغلاق طرق

أغلقت قوات الاحتلال حاجزي عطارة وعين سينيا شمال رام الله، ومنعت الفلسطينيين من المرور، كما أغلقت منذ الليلة الماضية البوابة الحديدية على الطريق الرئيسي الموصل لبلدتي بتير ونحالين، وقريتي حوسان ووادي فوكين في بيت لحم، ما أدى إلى احتجاز عدد كبير من الفلسطينيين وعدم مقدرتهم من الوصول إلى أماكن سكنهم.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كشفت في وقت سابق أن عدد الحواجز والبوابات الحديدية التي نصبها الاحتلال في الضفة الغربية وصل إلى نحو 900 حاجز عسكري وبوابة، منذ بدء حرب الإبادة على القطاع في الـ 7 من تشرين الأول 2023.