أبو ظبي-سانا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، تضامنها مع مملكة البحرين، واستنكارها للتصريحات والادعاءات التي تناولت البحرين وسلطتها القضائية خلال لقاء عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدة رفضها أي محاولات للإساءة إليها أو التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، ضرورة احترام سيادة الدول ومؤسساتها القضائية، والالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، منوهة في الوقت نفسه بموقف وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الذي أكد أن ما صدر خلال اللقاء لا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية أو سياستها.

وشددت الوزارة على أهمية اتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الإساءات أو السماح باستخدام الأراضي اللبنانية منبراً للإساءة إلى الدول العربية الشقيقة، مجددة حرص الإمارات على علاقاتها مع البحرين ولبنان، وتعزيز التعاون والعمل العربي المشترك.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية استنكرت في بيان أمس السبت، المواقف والعبارات المسيئة إلى البحرين ومؤسساتها القضائية، مؤكدة أنها لا تعبر عن موقف الدولة اللبنانية أو سياستها، وذلك عقب استدعاء وزارة الخارجية البحرينية السفير اللبناني وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية اللقاء الذي عُقد في بيروت.