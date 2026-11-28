ملبورن-سانا



حقق ائتلاف المحافظين في أستراليا بزعامة الحزب الليبرالي الوطني فوزاً كبيراً اليوم السبت في انتخابات ولاية فيكتوريا، وأطاح بحكم حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لهذه الولاية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.



وذكرت وكالة فرانس برس أن زعيمة الحزب الليبرالي في الولاية جيس ويلسون ستتولى رئاسة حكومة ولاية فيكتوريا التي تضم مدينة ملبورن، ثاني أكبر مدن أستراليا.



وتعهّدت ويلسون البالغة 36 عاماً والتي تنتخب للمرة الأولى عضواً في برلمان فيكتوريا، باستعادة الانضباط المالي في الولاية المثقلة بالديون.

وستصبح ويلسون أول امرأة من الحزب الليبرالي تتولى رئاسة حكومة ولاية فيكتوريا المعروفة باسم “ولاية الحدائق”، والتي حكمها حزب العمال المنتمي إلى يسار الوسط لمدة 12 عاماً.