جسور عين زيوان الحجرية … شواهد معمارية في قلب ريف القنيطرة الجنوبي تاريخ النشر: 2026/11/28 5:49 مساءً اخر تحديث: 2026/11/28 5:49 مساءً قائمة الصور 1/7 وزير الطاقة يطلع على واقع العمل في محطة الزارة الحرارية لتوليد الكهرباء بمحافظة حماة تحميل الباخرة الرابعة بـ 22500 طن من الفوسفات السوري تجهيزاً للتصدير عبر مرفأ طرطوس أهالي اللطامنة في ريف حماة الشمالي ينصبون الخيام على أنقاض بيوتهم بعد عودتهم من مخيمات الشمال معالجة انسداد شبكة ري غدير البستان بالقنيطرة لتأمين مياه الري للمزارعين مديرية صحة حلب تفتتح مركز الفردوس الصحي في منطقة المعادي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:القنيطرة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول افتتاح مهرجان موسم التحرير 2026 على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق سوريا تستعرض في لاهاي جهود معالجة “الملف الكيميائي” للنظام البائد وإزالة الألغام آخر الأخبار دولي زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب شرق روسيا فيديو بعد إعادة تأهيله… افتتاح الجامع الأموي الصغير في مدينة دوما بريف دمشق اقتصاد سوريامجلس الشعب وزير المالية يبحث مع لجنة الموازنة بمجلس الشعب أولويات الإنفاق للمرحلة المقبلة