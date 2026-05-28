مقتل جندي لبناني جراء استهدافه بغارة إسرائيلية في النبطية جنوب لبنان

بيروت-سانا

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، مقتل جندي لبناني إثر استهدافه بغارة إسرائيلية في النبطية جنوب لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيان على منصة إكس: إن الجندي القتيل سقط في غارة استهدفته أثناء تنقله على طريق زفتا دير الزهراني بالجنوب اللبناني.

وقتل ستة أشخاص، بينهم أطفال في وقت سابق اليوم، جراء غارة شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي على أوتوستراد عدلون، في منطقة النبي ساري بقضاء صيدا جنوب لبنان.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن أمس الأربعاء، مقتل جنديين لبنانيين، إثر استهدافهما بغارة إسرائيلية في جنوب البلاد، وذلك بالتوازي مع شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات واسعة النطاق طالت مدناً وبلدات في جنوب لبنان وشرقه.