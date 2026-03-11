الدفاع القطرية تعلن التصدي لعدد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض البلاد اليوم الأربعاء لهجوم بـ “9” صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على منصة “إكس”، أن القوات المسلحة القطرية نجحت بالتصدي لجميع الطائرات المسيرة، كما تصدت لـ “8” صواريخ باليستية، فيما سقط صاروخ واحد في منطقة غير مأهولة.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها قطر، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.