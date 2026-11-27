واشنطن-سانا



تعرضت منصة “كلاود ون” المنصة الرئيسة للحوسبة السحابية التابعة للقوات الجوية الأمريكية، لاختراق إلكتروني قد يعرّض بيانات عسكرية حساسة تتعلق بالعمليات والأفراد والخدمات اللوجستية للخطر، ما دفع القوات الجوية إلى تعليق نقل التطبيقات الإدارية إليها ووقف تحديث التطبيقات العاملة عليها.



ونقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها: إن الاختراق اكتُشف خلال الشهر الماضي، أثناء العمل على تحديث النظام، وأدى إلى اضطرابات في أجزاء من المنصة، دون أن يتضح حتى الآن حجم الاختراق أو ما إذا كان المتسللون قد تمكنوا من سرقة بيانات.



وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان: إنها لا تعلق على الوضع الأمني أو الثغرات أو الحالة التشغيلية لشبكات وأنظمة بعينها، مؤكدة أنها تتخذ باستمرار تدابير احترازية لحماية معلومات وزارة القوات الجوية وأنظمتها وقدراتها على تنفيذ مهامها.



بيانات عسكرية حساسة



وأوضحت “رويترز” أن منصة “كلاود ون” التي أُطلقت عام 2017، تجمع خدمات الحوسبة السحابية التي توفرها شركات “مايكروسوفت” و”أمازون” و”أوراكل” و”ألفابت”، وتستضيف عشرات التطبيقات المستخدمة في إدارة بيانات الأفراد والرواتب والخدمات اللوجستية والصيانة.



وتشمل الأنظمة التي تستضيفها المنصة نظاماً للقيادة والسيطرة يجمع بيانات رادارات الدفاع الجوي ومعلومات أخرى من أنحاء أمريكا الشمالية، إضافة إلى نظام متكامل لإدارة الذخائر القتالية يتولى تتبع القنابل والصواريخ في أكثر من 200 موقع تابع للقوات الجوية الأمريكية حول العالم.



وبحسب المصادر، أدى اكتشاف الاختراق إلى تعليق نقل التطبيقات الإدارية إلى المنصة، ومنع تحديث التطبيقات العاملة عليها، فضلاً عن سحب صلاحيات الإدارة من بعض المستخدمين.



تحقيقات لتقييم الأضرار



وأشارت المصادر إلى أن المتسللين تمكنوا من الوصول إلى طبقة التحكم في المنصة عبر استغلال ثغرة برمجية، بينما استعان المحققون بالقيادة السيبرانية الأمريكية لتقييم الأضرار المحتملة، دون الكشف عن هوية الجهة المسؤولة أو طبيعة المعلومات التي ربما وصلت إليها.



وتتزايد المخاوف من التهديدات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الحكومية الأمريكية، في ظل سلسلة اختراقات طالت خلال الفترة الأخيرة جهات أمنية واستخبارية وحكومية، بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارتا الحرب والخزانة.

