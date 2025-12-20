ترامب يعين قائداً جديداً للقوات الأمريكية في أمريكا اللاتينية

واشنطن-سانا

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجنرال في قوات المارينز فرانسيس دونوفان قائداً جديداً للقوات الأمريكية في أمريكا اللاتينية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث قوله في بيان: إن ترامب عين الجنرال دونوفان على رأس القيادة الأمريكية الجنوبية “ساوثكوم”، المسؤولة عن أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، وهو منصب يشرف على الانتشار العسكري الأمريكي الجاري في بحر الكاريبي.

وبحسب وزارة الدفاع، يشغل دونوفان حالياً مساعد قائد العمليات الخاصة الأمريكية.

ويتعين على مجلس الشيوخ التصديق على تعيينه قبل أن يتولى مهامه الجديدة، خلفاً للأدميرال ألفين هولسي الذي أعلن في منتصف تشرين الأول أنه سيغادر منصبه في الـ 12 من كانون الأول للتقاعد من البحرية.

يذكر أن الولايات المتحدة تنشر منذ الصيف أسطولاً بحرياً ضخماً في بحر الكاريبي، بهدف مكافحة تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية، حيث نفذت خلال الأشهر الماضية عدداً من الضربات على قوارب تشتبه بأنها تحمل مخدرات قادمة من فنزويلا، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية والحشد العسكري الأمريكي، على خلفية اتهامات واشنطن لكراكاس باستخدام الزوارق في بحر الكاريبي لتهريب المخدرات.