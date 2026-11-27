الكليات الحربية تستقبل أهالي الطلاب الضباط ضمن الدورة العسكرية المغلقة في ذكرى انطلاق “ردع العدوان تاريخ النشر: 2026/11/27 7:44 مساءً اخر تحديث: 2026/11/27 7:44 مساءً default قائمة الصور 1/5 وزير الصحة يلتقي في جنيف رئيسة الوفد الإماراتي المشارك في اجتماعات جمعية الصحة العالمية لقطات من المعرض التراثي الذي أقيم على هامش الافتتاح الرسمي لقلعة حلب احتفالية شعبية بذكرى التحرير في الجيزة بريف درعا تؤكد على المضي في نهج البناء والإعمار فريق تطوعي في حماة ينفذ نشاطاً ترفيهياً للأطفال في حديقة الثورة بمناسبة عيد الفطر المبارك لقطات جوية ليلية من دارة عزة في ريف حلب الغربي صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:أهالي الطلاب الضباطالجامعة الوطنية للعلوم الدفاعيةاليوم الوطني السوريردع العدوانعيد التحرير مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة خمسة بانفجار دراجة نارية مفخخة بالحسكة منتدى “جسور التعافي” ينطلق في دمشق لبحث مستقبل العمل في المنطقة الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول ورشة عمل لوزارة الصحة تحدد متطلبات الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال آخر الأخبار غير مصنف وزير الاتصالات: “ردع العدوان” فتحت للسوريين طريقاً ظنّه العالم مغلقاً إلى الأبد انفوغراف متحف عائلي في دير ماما بحماة يوثق حكاية الحرير الطبيعي رياضة بايرن ميونيخ يعلن غياب موسيالا عن الفريق بسبب الإصابة