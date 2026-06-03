أيار الأكثر دموية في غزة منذ مطلع العام.. الاحتلال يقتل 119 فلسطينياً بينهم 19 طفلاً

غزة معدل أيار الأكثر دموية في غزة منذ مطلع العام.. الاحتلال يقتل 119 فلسطينياً بينهم 19 طفلاً

القدس المحتلة-سانا

سجّل شهر أيار 2026 الرقم الأعلى من القتلى في قطاع غزة منذ بداية العام الجاري، إذ أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن مقتل 119 فلسطينياً خلاله، في حصيلة تكشف عن تصاعد ملحوظ في حدة الغارات الإسرائيلية، بلغت ذروتها أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أدت موجات قصف متتالية طالت مناطق سكنية ومخيمات نازحين إلى مقتل نحو 30 فلسطينياً.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن بيانات وزارة الصحة الفلسطينية قولها إن شهر أيار تجاوز في حصيلته البشرية كل الأشهر السابقة منذ مطلع العام، فيما تُثير القلق البالغ نسبة الفئات الأكثر هشاشة في صفوف الضحايا؛ إذ قتل 19 طفلاً بنسبة 16% من الضحايا، و10 سيدات بنسبة 8.5%، لتمثّل النساء والأطفال وكبار السن مجتمعين نحو 30% من مجمل القتلى، في مؤشر صارخ على اتساع نطاق الاستهداف وعدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين.

وواصلت قوات الاحتلال خلال الشهر ذاته تكثيف هجماتها الجوية والبرية في مناطق عدة من القطاع، بما فيها المناطق التي سبق أن أعلنتها مناطق إنسانية أو حددتها أماكن تهجير آمنة.
وقُتل فلسطينيان، في وقت سابق اليوم، جراء قصف بطائرة مسيّرة إسرائيلية ‏استهدف مناطق في قطاع غزة، فيما تواصلت عمليات الاعتقال والمداهمات ‏في الضفة الغربية.‏

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