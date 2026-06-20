اليابان ترفع رسوم تأشيرة الدخول للأجانب 5 أضعاف

طوكيو-سانا

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم السبت، زيادة غير مسبوقة في رسوم التأشيرات المخصصة للأجانب، وذلك في ظل التضخم وتراجع قيمة الين.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”، أن الزيادة ستكون بمعدل 5 أضعاف على تأشيرات الدخول لمرة واحدة، لترتفع بذلك من 3 آلاف إلى 15 ألف ين أي ما يعادل 90 دولاراً، وذلك ابتداء من تموز المقبل.

ويُعد هذا التعديل أول زيادة في رسوم التأشيرات منذ عام 1978، وجاء في ظل التضخم وتراجع قيمة الين.

وأعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، أن القرار يشمل أيضاً تأشيرات الدخول المتعددة، التي سترتفع رسومها من 6 آلاف ين إلى 30 ألف ين.

يشار إلى أن بنك اليابان المركزي رفع يوم الثلاثاء الماضي، أسعار الفائدة إلى أعلى ⁠⁠مستوى منذ ⁠⁠31 عاماً، في خطوة أخرى كبيرة نحو إعادة السياسة النقدية إلى مسارها الطبيعي، في إطار تركيزه على كبح التضخم وضغوط الأسعار ⁠⁠الناجمة عن أزمة الطاقة التي تسببت فيها الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.