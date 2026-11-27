بيروت-سانا



أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون أن بلاده اقترحت استمرار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” في تنفيذ مهامها خلال فترة الانسحاب، لإتاحة الوقت للتوافق على قوات بديلة وتفادي حدوث فراغ أمني، على أن يكون القرار الدولي 1701 الإطار القانوني لعملها.



وذكرت الرئاسة اللبنانية عبر منصة “إكس” أن ذلك جاء خلال لقاء عون اليوم الجمعة مع وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية ينس بلوتنر في بيروت، حيث أوضح أن اتفاق الإطار ينص على بسط سلطة الجيش اللبناني، الذي يحتاج إلى مؤازرة القوات الدولية، مشيراً إلى وجود رغبة لدى سكان الجنوب باستمرار وجود هذه القوات.



وقال عون: “إن سكان جنوب لبنان أعربوا عن تمسكهم بالدولة اللبنانية وانتمائهم إلى وطنهم وثقتهم بدولتهم”، مشدداً على ضرورة توفير مقومات العيش والصمود لهم.



من جانبه، ربط بلوتنر إعادة إعمار جنوب لبنان بوجود مسار ثابت للاستقرار، مؤكداً أن بلاده ترى في الرئيس عون عاملاً توحيدياً لمختلف الأطياف وشريكاً لتحقيق السلام.



وأوضح الوزير الألماني أن بلاده ستسهم من خلال بعثة الدعم الأوروبية، التي ستشكل المظلة القانونية لاستمرار الشراكة اللبنانية الألمانية ومواصلة دعم البحرية اللبنانية.



وكان عون أكد في 24 تشرين الثاني الجاري وجود تطابق في وجهات النظر بين لبنان وفرنسا بشأن تمديد مهمة “يونيفيل” أو ضمان استمرار مهامها خلال عام 2027، بما يحول دون حدوث فراغ أمني في الجنوب، مشدداً على ضرورة أن تعمل أي قوة بديلة تحت راية الأمم المتحدة ووفق القرار الدولي 1701.



يشار إلى أن لبنان وإسرائيل أبرما في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار بعد 5 جولات ‏تفاوضية ينص خصوصاً على نزع سلاح ميليشيا “حزب الله”، وانسحاب إسرائيل ‏تدريجياً من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءاً ‏من منطقتين تجريبيتين.‏

