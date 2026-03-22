مصرع أربعة أطفال وإصابة ثلاثة جراء انهيار مبنى شمال سلطنة عمان

مسقط-سانا

لقي أربعة أطفال مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بليغة، اليوم الأحد، جراء انهيار مبنى طيني في ولاية الرستاق شمال سلطنة عمان.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن شرطة عمان قولها في بيان: “إن مبنى طينياً مهجوراً انهار في منطقة الحيملي بالولاية فوق سبعة أطفال كانوا بداخله ما أدى إلى وفاة أربعة منهم وإصابة الثلاثة الآخرين بجروح بليغة”.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الانهيار.

يذكر أن ولاية الرستاق التابعة لمحافظة جنوب الباطنة تتميز بوجود العديد من القلاع والحصون والبيوت الطينية التاريخية، وتشهد المنطقة بين الحين والآخر حوادث مشابهة جراء تصدع بعض الأبنية القديمة غير المأهولة.