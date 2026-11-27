دمشق-سانا
اختُتمت اليوم الجمعة في دمشق أعمال المنتدى الإقليمي الثلاثي “جسور التعافي: نحو مستقبل مشترك للعمل اللائق في المنطقة”، الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، بمشاركة ممثلين عن الحكومات، وأصحاب العمل والعمال في سوريا ومصر ولبنان والعراق والأردن وتركيا وإقليم كردستان العراق.
وأوضحت ممثلة الوزارة رغداء زيدان لـ سانا، أن المنتدى شكل منصة للحوار حول تطوير سياسات مشتركة لتنظيم سوق العمل وتعزيز حقوق العمال، واستكمالاً لمنتدى إقليمي عقد في سوريا في تشرين الأول 2025.
تنظيم سوق العمل الإقليمي
وبينت زيدان أن النقاشات التي استمرت يومين تناولت معايير العمل اللائق، وتنظيم تنقل العمالة بين دول المنطقة، والاعتراف بالمهارات والكفاءات، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن المنتدى بحث حقوق العمال السوريين العائدين من دول الجوار، ولا سيما إمكانية نقل حقوقهم التأمينية واحتساب سنوات عملهم السابقة، لافتة إلى تقدم التعاون بين سوريا والأردن وتركيا في هذا المجال، والعمل على توسيعه ليشمل دولاً أخرى بينها لبنان والعراق ومصر.
دعم عودة اللاجئين واندماجهم في سوق العمل
من جانبها، أوضحت كبيرة المستشارين الفنيين في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت مها قطاع، أن المشاركين بحثوا تحديات عودة اللاجئين السوريين وسبل اندماجهم في سوق العمل، من خلال التدريب وتوفير فرص العمل، إلى جانب تنظيم تنقل العمالة بين سوريا والدول المجاورة.
وأكدت قطاع أهمية تعزيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات المولدة لفرص العمل داخل سوريا، بالتوازي مع تطوير التعاون الإقليمي لتنظيم انتقال العمالة بين دول المنطقة.
الاعتراف بالمهارات وتعزيز الحماية الاجتماعية
بدوره، أشار المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في سوريا محمد أنس سبع، إلى تنوع المشاركة مقارنة بالمنتدى الإقليمي الثلاثي الذي عقد العام الماضي، مشدداً على أهمية الاعتراف المتبادل بالمهارات والمؤهلات المهنية، بما يتيح للعمال الاستفادة من شهاداتهم وخبراتهم في مختلف دول المنطقة.
ولفت سبع إلى ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير شروط العمل اللائق، بما يشمل بيئة عمل آمنة وأجوراً عادلة، وضمان الحقوق النقابية والمساواة في الأجور بين النساء والرجال، ومنع عمل الأطفال والعمل القسري.
وشدد على ضرورة ضمان تمتع العامل السوري، أينما عمل في دول المنطقة، بحقوق عادلة وحماية اجتماعية، وأجر مساوٍ لأجر العامل الوطني الذي يؤدي العمل نفسه، بما يضمن كرامته وحقوقه المهنية.
وكانت فعاليات المنتدى انطلقت يوم أمس الخميس بمشاركة عدد من وزراء العمل في الدول المجاورة، وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في سوريا، وممثلين عن أصحاب العمل والعمال، حيث أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات في كلمة لها، سعي سوريا لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال العمل، وأن الحوار الثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال ليس شعاراً يُرفع في المؤتمرات، بل نهج عمل بدأت الحكومة السورية بتطبيقه.