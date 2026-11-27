دمشق-سانا‏

اختُتمت اليوم الجمعة في دمشق أعمال المنتدى الإقليمي الثلاثي “جسور ‌‏التعافي: نحو مستقبل مشترك للعمل اللائق في ‏المنطقة”، الذي نظمته ‏وزارة ‏الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ‌‏(‏ILO‏)‏، بمشاركة ‏ممثلين عن ‏الحكومات، وأصحاب العمل والعمال في ‏سوريا ومصر ولبنان ‏والعراق والأردن وتركيا وإقليم كردستان العراق‎.‎

وأوضحت ممثلة الوزارة رغداء زيدان لـ سانا، أن المنتدى شكل منصة ‌‏للحوار حول تطوير سياسات مشتركة لتنظيم ‏سوق العمل وتعزيز حقوق ‌‏العمال، واستكمالاً لمنتدى إقليمي عقد في سوريا في تشرين الأول 2025‎.

تنظيم سوق العمل الإقليمي

وبينت زيدان أن النقاشات التي استمرت يومين تناولت معايير العمل ‌‏اللائق، وتنظيم تنقل العمالة بين دول المنطقة، ‏والاعتراف بالمهارات ‌‏والكفاءات، وتعزيز الحماية الاجتماعية‎.‎

وأشارت إلى أن المنتدى بحث حقوق العمال السوريين العائدين من دول ‌‏الجوار، ولا سيما إمكانية نقل حقوقهم التأمينية ‏واحتساب سنوات عملهم ‌‏السابقة، لافتة إلى تقدم التعاون بين سوريا والأردن وتركيا في هذا ‌‏المجال، والعمل على توسيعه ‏ليشمل دولاً أخرى‎ ‎بينها لبنان والعراق ‏ومصر.‏

‏ ‏دعم عودة اللاجئين واندماجهم في سوق العمل

من جانبها، أوضحت كبيرة المستشارين الفنيين في المكتب الإقليمي ‌‏لمنظمة العمل الدولية في بيروت مها قطاع، أن ‏المشاركين بحثوا تحديات ‌‏عودة اللاجئين السوريين وسبل اندماجهم في سوق العمل، من خلال ‌‏التدريب وتوفير فرص ‏العمل، إلى جانب تنظيم تنقل العمالة بين سوريا ‌‏والدول المجاورة‎.‎

وأكدت قطاع أهمية تعزيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات المولدة ‌‏لفرص العمل داخل سوريا، بالتوازي مع ‏تطوير التعاون الإقليمي لتنظيم ‌‏انتقال العمالة بين دول المنطقة‎.‎

الاعتراف بالمهارات وتعزيز الحماية الاجتماعية

بدوره، أشار المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في سوريا محمد أنس ‌‏سبع، إلى تنوع المشاركة مقارنة بالمنتدى الإقليمي الثلاثي الذي عقد العام ‌‏الماضي، مشدداً على‏ أهمية الاعتراف المتبادل بالمهارات ‏والمؤهلات ‏المهنية، بما ‏يتيح للعمال الاستفادة من شهاداتهم وخبراتهم في مختلف دول ‏المنطقة‎.‎

ولفت سبع إلى ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير شروط العمل ‌‏اللائق، بما يشمل بيئة عمل آمنة وأجوراً ‏عادلة، وضمان الحقوق النقابية ‌‏والمساواة في الأجور بين النساء والرجال، ومنع عمل الأطفال والعمل ‌‏القسري‎.‎

وشدد على ضرورة ضمان تمتع العامل السوري، أينما عمل في دول ‏المنطقة، بحقوق عادلة وحماية اجتماعية، وأجر مساوٍ لأجر العامل ‏الوطني الذي يؤدي العمل نفسه، بما يضمن كرامته وحقوقه المهنية.‏

وكانت فعاليات المنتدى انطلقت يوم أمس الخميس بمشاركة عدد من ‏وزراء العمل في الدول المجاورة، وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في ‏سوريا، وممثلين عن أصحاب العمل والعمال، حيث أكدت وزيرة الشؤون ‏الاجتماعية والعمل هند قبوات في كلمة لها، سعي سوريا لتعزيز التعاون ‏الإقليمي في مجال العمل، وأن الحوار الثلاثي بين الحكومة وأصحاب ‏العمل والعمال ليس شعاراً يُرفع في المؤتمرات، بل نهج عمل بدأت ‏الحكومة السورية بتطبيقه.‏