الخرطوم-سانا

أعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، استعادة السيطرة على منطقة خور مقنزا جنوبي مدينة الدمازين، في إقليم النيل الأزرق، بعد يومين من إعلان تحالف “قوات الدعم السريع” السيطرة على المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن مصادر عسكرية قولها: إن قوات الجيش والقوات المساندة لها خاضت معارك عنيفة صباح اليوم، على المحور الجنوبي الغربي للدمازين، انتهت باستعادة السيطرة على خور مقنزا، التي تبعد نحو 30 كيلومتراً عن المدينة وتتبع لمحافظة باو.

ويخوض الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” حرباً منذ نيسان 2023، وكثف الطرفان استخدام الطائرات المسيّرة في هجماتهما خلال الأشهر الماضية.