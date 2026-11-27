حماة-سانا

شارك أكثر من 70 طالباً من المرحلتين الإعدادية والثانوية في ماراثون ‌‏”خطوة للوطن”، الذي نظمته مدرسة القلعة للبنين في ريف حماة الغربي، ‏اليوم الجمعة، إحياءً للذكرى الثانية لانطلاق معركة ردع العدوان، تحت ‏شعار “من ذكرى الانطلاق إلى إرادة البناء”.‏

وانطلق الماراثون من طريق الآثار في مدينة القلعة، مروراً بنادي ‌‏الخيول، وصولاً إلى القنطرة، قاطعاً مسافة 1.5 ‏كيلومتر، بهدف تعزيز ‌‏قيم الانتماء والمسؤولية والعمل الجماعي لدى الطلاب‎.‎

ترسيخ قيم الانتماء

وأوضح معاون مدير المدرسة خالد رعدون لـ سانا، أن الماراثون يهدف ‌‏إلى إحياء ذكرى انطلاق معركة ردع العدوان، ‏والتأكيد على أن حب ‌‏الوطن يترجم بالأفعال والمبادرات والعطاء‎.‎

وأشار رعدون إلى أن الغاية لا تقتصر على قطع المسافة أو الوصول ‌‏أولاً، بل تتعداها إلى تعزيز روح الفريق وغرس ‏قيم المبادرة والمسؤولية ‌‏لدى الطلاب، واستذكار تضحيات الذين استشهدوا في سبيل تحرير الوطن ‌‏من إجرام النظام ‏البائد‎.‎

ومع فجر 27 تشرين الثاني 2024، انطلقت معركة ردع العدوان، التي ‏انتهت في الثامن من كانون الأول بتحرير سوريا من النظام البائد، بعد ‏سنوات من التضحيات التي شملت نحو مليون شهيد وملايين المهجرين ‏واللاجئين.‏