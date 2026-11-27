حماة-سانا
شارك أكثر من 70 طالباً من المرحلتين الإعدادية والثانوية في ماراثون ”خطوة للوطن”، الذي نظمته مدرسة القلعة للبنين في ريف حماة الغربي، اليوم الجمعة، إحياءً للذكرى الثانية لانطلاق معركة ردع العدوان، تحت شعار “من ذكرى الانطلاق إلى إرادة البناء”.
وانطلق الماراثون من طريق الآثار في مدينة القلعة، مروراً بنادي الخيول، وصولاً إلى القنطرة، قاطعاً مسافة 1.5 كيلومتر، بهدف تعزيز قيم الانتماء والمسؤولية والعمل الجماعي لدى الطلاب.
ترسيخ قيم الانتماء
وأوضح معاون مدير المدرسة خالد رعدون لـ سانا، أن الماراثون يهدف إلى إحياء ذكرى انطلاق معركة ردع العدوان، والتأكيد على أن حب الوطن يترجم بالأفعال والمبادرات والعطاء.
وأشار رعدون إلى أن الغاية لا تقتصر على قطع المسافة أو الوصول أولاً، بل تتعداها إلى تعزيز روح الفريق وغرس قيم المبادرة والمسؤولية لدى الطلاب، واستذكار تضحيات الذين استشهدوا في سبيل تحرير الوطن من إجرام النظام البائد.
ومع فجر 27 تشرين الثاني 2024، انطلقت معركة ردع العدوان، التي انتهت في الثامن من كانون الأول بتحرير سوريا من النظام البائد، بعد سنوات من التضحيات التي شملت نحو مليون شهيد وملايين المهجرين واللاجئين.