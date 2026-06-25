فنزويلا تعلن حالة الطوارئ عقب زلزالين قويين ضربا البلاد

كاراكاس-سانا
أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، حالة الطوارئ في البلاد، عقب زلزالين قويين ضربا العاصمة كراكاس، وتسببا بأضرار جسيمة في عدد من المباني والبنى التحتية، بينها مطار مايكيتيا الدولي.
وذكرت وكالة فرانس برس أن رودريغيز أوضحت، في كلمة متلفزة، أن زلزالين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، أعقبتهما 20 هزة ارتدادية، أسفرا عن انهيار عدد من المباني في كراكاس، وإغلاق مطار سيمون بوليفار “مايكيتيا” الدولي الذي يخدم العاصمة، جراء أضرار كبيرة لحقت ببنيته التحتية.
وقدمت رودريغيز، التي ظهرت عبر التلفزيون الرسمي إلى جانب شقيقها خورخي رئيس الجمعية الوطنية، ووزير الداخلية ديوسدادو كابيو، التعازي لأسر الضحايا، من دون أن تورد حصيلة للوفيات أو المصابين.
وتقع فنزويلا ضمن منطقة ذات نشاط زلزالي ملحوظ، نتيجة تأثرها بحركة الصفائح التكتونية في منطقة البحر الكاريبي وشمال أمريكا الجنوبية، ما يجعل عدداً من ولاياتها، ولا سيما الساحلية منها، عرضة لهزات أرضية متفاوتة الشدة.