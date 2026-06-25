فنزويلا تعلن حالة الطوارئ عقب زلزالين قويين ضربا البلاد

كاراكاس-سانا‏

أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، حالة الطوارئ في البلاد، عقب ‏زلزالين قويين ضربا العاصمة كراكاس، وتسببا بأضرار جسيمة في عدد من المباني والبنى التحتية، بينها مطار مايكيتيا ‏الدولي.‏

وذكرت وكالة فرانس برس أن رودريغيز أوضحت، في كلمة متلفزة، أن زلزالين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، أعقبتهما ‌‏20 هزة ارتدادية، أسفرا عن انهيار عدد من المباني في كراكاس، وإغلاق مطار سيمون بوليفار “مايكيتيا” الدولي الذي يخدم ‏العاصمة، جراء أضرار كبيرة لحقت ببنيته التحتية.‏

وقدمت رودريغيز، التي ظهرت عبر التلفزيون الرسمي إلى جانب شقيقها خورخي رئيس الجمعية الوطنية، ووزير الداخلية ‏ديوسدادو كابيو، التعازي لأسر الضحايا، من دون أن تورد حصيلة للوفيات أو المصابين.‏

وتقع فنزويلا ضمن منطقة ذات نشاط زلزالي ملحوظ، نتيجة تأثرها بحركة الصفائح التكتونية في منطقة البحر الكاريبي ‏وشمال أمريكا الجنوبية، ما يجعل عدداً من ولاياتها، ولا سيما الساحلية منها، عرضة لهزات أرضية متفاوتة الشدة. ‏