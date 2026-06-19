ستارمر يجدد تمسكه برئاسة وزراء بريطانيا وسط ارتباك في صفوف حزب العمال

لندن-سانا‏

جدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تمسّكه بمنصبه وعزمه البقاء على رأس ‏الحكومة، رغم تزايد حالة الارتباك والانقسامات داخل صفوف حزب العمال الحاكم، بعد ‏فوز منافسه آندي بورنم بمقعد نيابي عزّز من فرصه في تحدّي زعامة ستارمر داخل ‏الحزب.‏

وذكرت وكالة فرانس برس أن ستارمر أشاد بفوز خصمه، لكنه لم يعرب عن أيّ نيّة ‏لمغادرة منصبه طوعاً، وقال للصحفيين اليوم الجمعة: “إنه سيخوض أي انتخابات داخلية ‏محتملة على زعامة حزب العمال”.‏

وأظهرت نتائج الانتخابات الفرعية في دائرة “ميكرفيلد” فوز رئيس بلدية مانشستر آندي ‏بورنم البالغ من العمر 56 عاماً بنسبة 54.8 بالمئة من الأصوات، متقدماً بفارق يتجاوز ‌‏9 آلاف صوت على مرشح حزب “ريفورم يو كاي” اليميني المتطرف بقيادة نايجل ‏فاراج، والذي كان يطمح عبر هذه المعركة الانتخابية إلى إثبات قدرته على منافسة حزب ‏العمال في الانتخابات العامة المقبلة.‏

وتواجه حكومة ستارمر ضغوطاً متزايدة وتراجعاً في شعبيتها على خلفية تفاقم الأزمات ‏الاقتصادية والسياسية، كما شهدت الأسبوع الجاري استقالة وزير الدفاع تحت وطأة ‏انتقادات واسعة، ما زاد من حدة النقاش الداخلي حول أداء الحكومة وقيادتها، فيما يشكل ‏الصعود السياسي لرئيس بلدية مانشستر منذ عام 2017 تهديداً مباشراً لقيادة ستارمر، ‏وسط مؤشرات على تعمق الانقسامات داخل حزب العمال الحاكم واحتمال الإطاحة به ‏عبر انتخابات داخلية.‏