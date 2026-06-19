ستارمر يجدد تمسكه برئاسة وزراء بريطانيا وسط ارتباك في صفوف حزب العمال

لندن-سانا
جدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تمسّكه بمنصبه وعزمه البقاء على رأس الحكومة، رغم تزايد حالة الارتباك والانقسامات داخل صفوف حزب العمال الحاكم، بعد فوز منافسه آندي بورنم بمقعد نيابي عزّز من فرصه في تحدّي زعامة ستارمر داخل الحزب.
وذكرت وكالة فرانس برس أن ستارمر أشاد بفوز خصمه، لكنه لم يعرب عن أيّ نيّة لمغادرة منصبه طوعاً، وقال للصحفيين اليوم الجمعة: “إنه سيخوض أي انتخابات داخلية محتملة على زعامة حزب العمال”.
وأظهرت نتائج الانتخابات الفرعية في دائرة “ميكرفيلد” فوز رئيس بلدية مانشستر آندي بورنم البالغ من العمر 56 عاماً بنسبة 54.8 بالمئة من الأصوات، متقدماً بفارق يتجاوز 9 آلاف صوت على مرشح حزب “ريفورم يو كاي” اليميني المتطرف بقيادة نايجل فاراج، والذي كان يطمح عبر هذه المعركة الانتخابية إلى إثبات قدرته على منافسة حزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة.
وتواجه حكومة ستارمر ضغوطاً متزايدة وتراجعاً في شعبيتها على خلفية تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية، كما شهدت الأسبوع الجاري استقالة وزير الدفاع تحت وطأة انتقادات واسعة، ما زاد من حدة النقاش الداخلي حول أداء الحكومة وقيادتها، فيما يشكل الصعود السياسي لرئيس بلدية مانشستر منذ عام 2017 تهديداً مباشراً لقيادة ستارمر، وسط مؤشرات على تعمق الانقسامات داخل حزب العمال الحاكم واحتمال الإطاحة به عبر انتخابات داخلية.