أنقرة-سانا‏

صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على اتفاقية “مكة للدفاع المشترك” الموقعة بين ‏تركيا والسعودية وباكستان، لتكتمل بذلك إجراءات المصادقة التركية على الاتفاقية، عقب إقرارها من البرلمان ‏في 5 تشرين الثاني الجاري.‏

وذكرت وكالة الأناضول أن قرار المصادقة نُشر في الجريدة الرسمية التركية، متضمناً الموافقة على اتفاقية ‏الدفاع المشترك المبرمة بين الدول الثلاث.‏

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين أنقرة وإسلام آباد والرياض، وترسيخ آليات الردع ‏والدفاع المشترك، إذ تنص على اعتبار أي اعتداء مسلح خارجي على إحدى الدول الأطراف اعتداءً على ‏الدول الثلاث، مع تقديم المساعدة المتبادلة وفقاً للإمكانات المتاحة.‏

كما تشمل الاتفاقية التعاون في الصناعات الدفاعية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريب العسكري ‏المشترك، وتطوير القدرات الدفاعية.‏

وكان قادة الدول الثلاث، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ‏وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد وقعوا الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 آب 2026.‏