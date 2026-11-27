أنقرة-سانا
صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على اتفاقية “مكة للدفاع المشترك” الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان، لتكتمل بذلك إجراءات المصادقة التركية على الاتفاقية، عقب إقرارها من البرلمان في 5 تشرين الثاني الجاري.
وذكرت وكالة الأناضول أن قرار المصادقة نُشر في الجريدة الرسمية التركية، متضمناً الموافقة على اتفاقية الدفاع المشترك المبرمة بين الدول الثلاث.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين أنقرة وإسلام آباد والرياض، وترسيخ آليات الردع والدفاع المشترك، إذ تنص على اعتبار أي اعتداء مسلح خارجي على إحدى الدول الأطراف اعتداءً على الدول الثلاث، مع تقديم المساعدة المتبادلة وفقاً للإمكانات المتاحة.
كما تشمل الاتفاقية التعاون في الصناعات الدفاعية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريب العسكري المشترك، وتطوير القدرات الدفاعية.
وكان قادة الدول الثلاث، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد وقعوا الاتفاقية في مكة المكرمة في 7 آب 2026.