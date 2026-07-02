الرئيس الإماراتي يبحث مع رئيس الحكومة الليبية تطورات المنطقة

qna emeret 2 7 2026 الرئيس الإماراتي يبحث مع رئيس الحكومة الليبية تطورات المنطقة

أبو ظبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات ‏العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة في أبو ظبي اليوم الخميس، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى التطورات التي تشهدها المنطقة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، تبادل الجانبان، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وتطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أكد في وقت سابق أن زيارة الدبيبة تندرج ضمن جهود تعزيز التعاون والتنسيق بين ليبيا ودولة الإمارات في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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