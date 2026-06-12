مقتل صحفي متخصص في شؤون الجريمة برصاص مسلحين شرق المكسيك

مكسيكو سيتي-سانا
قُتل الصحفي المكسيكي لويس أنخيل لوبيز فالديز المتخصص في تغطية قضايا الجريمة فجر اليوم الجمعة في ولاية فيراكروز شرق المكسيك، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين.
وذكرت وكالة فرانس برس، أن مسلحين اعترضوا فالديز أثناء قيادته سيارته في مدينة بوزا ريكا، وأطلقوا النار عليه ما أدى إلى مقتله.
و كان فالديز قد تلقى في وقت سابق تهديدات بسبب تقاريره الصحفية المتعلقة بالجريمة المنظمة، وأن السلطات المحلية كانت قد اتخذت إجراءات لحمايته.
ودعت صحيفة “فانغوارديا” التي كان يعمل فيها الصحفي، إلى إجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب.
وتعد المكسيك من أخطر الدول في العالم بالنسبة للصحفيين، إذ قُتل أكثر من 150 صحفياً منذ عام 1994 وفق بيانات “مراسلون بلا حدود”.
وشهدت الجريمة في المكسيك مؤخراً تصعيداً حاداً غير مسبوق، تمثل في اندلاع “حرب عصابات” واسعة النطاق، عقب مقتل أحد أكبر تجار المخدرات في البلاد في شباط 2026.