مقتل صحفي متخصص في شؤون الجريمة برصاص مسلحين شرق المكسيك

مكسيكو سيتي-سانا‏

قُتل الصحفي المكسيكي لويس أنخيل لوبيز فالديز المتخصص في تغطية قضايا الجريمة فجر ‏اليوم الجمعة في ولاية فيراكروز شرق المكسيك، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين.‏

وذكرت وكالة فرانس برس، أن مسلحين اعترضوا فالديز أثناء قيادته سيارته في مدينة بوزا ‏ريكا، وأطلقوا النار عليه ما أدى إلى مقتله.‏

و كان فالديز قد تلقى في وقت سابق تهديدات بسبب تقاريره الصحفية المتعلقة بالجريمة المنظمة، ‏وأن السلطات المحلية كانت قد اتخذت إجراءات لحمايته.‏

ودعت صحيفة “فانغوارديا” التي كان يعمل فيها الصحفي، إلى إجراء تحقيق شامل ومحاسبة ‏المسؤولين عن الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب.‏

وتعد المكسيك من أخطر الدول في العالم بالنسبة للصحفيين، إذ قُتل أكثر من 150 صحفياً منذ ‏عام 1994 وفق بيانات “مراسلون بلا حدود”.‏

وشهدت الجريمة في المكسيك مؤخراً تصعيداً حاداً غير مسبوق، تمثل في اندلاع “حرب ‏عصابات” واسعة النطاق، عقب مقتل أحد أكبر تجار المخدرات في البلاد في شباط 2026.‏