دمشق-سانا

أمضى العالم ضياء الدين ابن البيطار سنوات عمره منحنياً فوق الأعشاب البرية، بين سفوح جبال الأندلس وأسواق العطارين في دمشق والقاهرة، يتفحص أوراقها، ويتذوق عصارتها، ويقارن أسماءها بلغات الشعوب المختلفة، باحثاً عن الحقيقة الطبية وسط ركام من الروايات المنقولة.

ابن البيطار الذي عمل رئيساً للعشابين عند الأيوبيين جمع ما دوّنه الأقدمون، ثم انطلق في رحلات طويلة حولها إلى مختبر مفتوح للتحقيق والتجربة، ليضع في القرن السابع الهجري موسوعته “الجامع لمفردات الأدوية والأغذية”، ضيف زاوية “أمهات الكتب” لهذا الأسبوع.

وقدّم ابن البيطار في هذا المصنف سجلاً علمياً دقيقاً لأكثر من ألف وأربعمئة مادة دوائية، موثقاً منافعها ومضارها وبدائلها، ليصبح هذا السفر لقرون متتالية، المرجع الأهم في تاريخ علم العقاقير والصيدلة، والمرشد الأول للعلماء والباحثين في الشرق والغرب.

بنية الكتاب.. تصنيف للأدوية ومنافعها

يضم الكتاب نحو 1422 مادة دوائية مفردة، ذات أصول نباتية وحيوانية ومعدنية، إلى جانب 931 مدخلاً مختصراً للأسماء والمرادفات بلغات متعددة، بينها اليونانية والبربرية والإسبانية والعربية والهندية.

ورتب ابن البيطار مواده على حروف المعجم لتسهيل الرجوع إليها، وشرح ماهية كل دواء وقواه ومنافعه ومضاره، وطرق إصلاح ضرره ومقادير استعماله، سواء أكان على هيئة عصارة أم مطبوخاً، كما أشار إلى البدائل الممكنة عند عدم توافره، وتناول العقاقير المعروفة في المؤلفات السابقة، وأضاف إليها مواد لم ترد في بعض تلك المصنفات، مستنداً إلى التجربة والممارسة.

ويتألف الكتاب من أربعة أجزاء موزعة على مجلدين، يبدأ الأول بحرف الألف وينتهي بالجيم، والثاني من الحاء إلى الزاي، والثالث من السين إلى الفاء، والرابع من القاف إلى الياء.

منهج علمي.. بين النقل والمشاهدة

جمع ابن البيطار في كتابه ما ورد في كتب الطب والنبات، وقارن الروايات وصحح ما رآه من أخطاء في أسماء العقاقير وخصائصها، ونبه إلى أوهام وقع فيها بعض المتقدمين والمعاصرين له نتيجة الاعتماد على النقل دون المشاهدة، كما اهتم بتعدد أسماء المادة الواحدة بحسب اللغات والبلدان، وهو ما أتاح توثيق جانب من المصطلحات النباتية والطبية المتداولة في مناطق مختلفة.

واعتمد المؤلف على أكثر من 150 مصدراً، مبتدئاً بمؤلفات ديسقوريدوس وجالينوس وصولاً إلى الرازي وابن سينا وأبي حنيفة الدينوري، إلى جانب ملاحظاته الشخصية، وتناولت دراسة للباحث ناصر محمد الحازمي، منشورة في مجلة “جامعة الباحة للعلوم الإنسانية” عام 2024، موارد الكتاب ومنهجه في الاقتباس والمقارنة والتحقق من النصوص، مشيرة إلى اعتماده المشاهدة والتجربة في فحص المعلومات وتصحيح الأخطاء.

حضور الكتاب في تاريخ الصيدلة

امتد أثر “الجامع” إلى ما بعد عصر مؤلفه، وحظي باهتمام الباحثين والمؤرخين، وطبع للمرة الأولى في مطبعة بولاق بالقاهرة عام 1291هـ/1874م.

كما نقل إلى لغات أوروبية، منها الفرنسية والألمانية، وصدرت له ترجمة فرنسية بعنوان “رسالة في الأدوية المفردة” أنجزها لوسيان لوكلير بين عامي 1877 و1883.

وتكشف المخطوطات المحفوظة في المكتبة البريطانية، عن تداول الكتاب ونسخه في عصور لاحقة، فيما أعيد نشر طبعة بولاق ضمن إصدارات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في فرانكفورت عام 1996.

شهادات الباحثين.. مكانة علمية امتدت قروناً

حظي الكتاب بتقدير عدد من مؤرخي العلوم، إذ وصف المؤرخ الأمريكي جورج سارتون مؤلَّف ابن البيطار بأنه “أعظم عمل” في هذا المجال منذ عصر “ديسقوريدوس” حتى منتصف القرن السادس عشر، في إشارة إلى اتساع مادته وأهميته في تاريخ العقاقير، كما أشار مؤرخو الأدب العربي في كتاب “تاريخ كامبريدج للأدب العربي” إلى أن أوصاف ابن البيطار لبعض العقاقير، مثل المر والحلتيت وبصل العنصل، تستحق التقدير، وأن فاعلية عدد من العلاجات التي أوردها حظيت بتأكيد من تجارب لاحقة.

وذكر ابن العماد الحنبلي في كتابه “شذرات الذهب” أن معرفة النباتات وخصائصها ومنافعها بلغت غايتها مع هذا المصنف، وهي شهادة تعكس مكانته في التراث العلمي اللاحق.

ابن البيطار.. رحالة وعالم أعشاب

هو ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي، المعروف بابن البيطار، ولد في مالقة بالأندلس خلال أواخر القرن السادس الهجري، ودرس النبات والطب، وتتلمذ على يد عالم النبات الأندلسي أبي العباس النباتي، وتنقل في رحلات علمية شملت شمال أفريقيا وبلاد الشام ومناطق من آسيا الصغرى والجزيرة العربية، بحثاً عن النباتات ومصادر المعرفة بها، وجمع خلال أسفاره معلومات من أهل الخبرة والممارسة.

عمل رئيساً للعشابين لدى السلطان الأيوبي الملك الكامل، وتوفي في دمشق عام 646هـ/1248م، ومن مؤلفاته كتاب “المغني في الأدوية المفردة”، الذي رتبه وفق أعضاء الجسم والأمراض المرتبطة بها، إلى جانب مؤلفات في الطب والنبات، ويظل “الجامع” أبرز أعماله، لما جمعه من مصادر متعددة وما وثقه من أسماء العقاقير وخصائصها في مرحلة مهمة من تاريخ العلوم الطبية.