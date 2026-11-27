جنيف -سانا
حذر تقرير مراجعة النقل البحري 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من أن قطاع الشحن البحري العالمي يقف عند مفترق طرق، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية والتوترات التجارية والضغوط المرتبطة بالاستدامة والتحول الرقمي.
وأوضح التقرير الذي نُشر على موقع “أونكتاد” أمس الخميس، أن أكثر من 80% من السلع المتداولة عالمياً تُنقل عبر البحر، بما في ذلك المواد الغذائية ومصادر الطاقة التي تعتمد عليها الدول، ما يجعل استقرار حركة الشحن البحري عاملاً أساسياً للأمن الاقتصادي والغذائي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت تراجعاً حاداً في آذار الماضي، في وقت كان فيه العديد من السفن يتجنّب المرور عبر البحر الأحمر بسبب المخاطر الأمنية.
كما لا تزال شحنات الحبوب عبر البحر الأسود معرضة للمخاطر، بينما أثرت القيود التشغيلية وتغير أنماط الحركة الملاحية على عمل قناة بنما.
ولفت التقرير إلى أن تغيير مسارات السفن ساعد في استمرار تدفق البضائع العالمية، لكنه أدى في الوقت نفسه إلى إطالة زمن الرحلات وارتفاع تكاليف النقل، وهو ما ينعكس بشكل أكبر على الاقتصادات النامية والأكثر هشاشة.
وحذر التقرير من مواجهة قطاع الشحن تحديات إضافية، مثل خفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتسريع عمليات الرقمنة إلى جانب المخاطر السيبرانية المتزايدة.
ودعا التقرير إلى تبني مفهوم “المرونة في التصميم” من خلال دمج معايير المرونة والاستدامة منذ المراحل الأولى للتخطيط، واتخاذ القرار بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية بكفاءة وموثوقية إلى مختلف الموانئ حول العالم، حتى في أوقات الأزمات والاضطرابات.
يشار إلى أن تقرير مراجعة النقل البحري يعتبر من أبرز الإصدارات السنوية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فهو يقدم تقييماً لاتجاهات التجارة البحرية العالمية، والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد الدولية، في وقت تتزايد فيه تأثيرات النزاعات الجيوسياسية والتغيرات المناخية على حركة التجارة العالمية.