جنيف -سانا ‏

حذر تقرير مراجعة النقل البحري 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة ‏والتنمية (الأونكتاد) من أن قطاع الشحن البحري العالمي يقف عند مفترق طرق، في ‏ظل تصاعد المخاطر الأمنية والتوترات التجارية والضغوط المرتبطة بالاستدامة ‏والتحول الرقمي.‏

وأوضح التقرير الذي نُشر على موقع “أونكتاد” أمس الخميس، أن أكثر من 80% من ‏السلع المتداولة عالمياً تُنقل عبر البحر، بما في ذلك المواد الغذائية ومصادر الطاقة ‏التي تعتمد عليها الدول، ما يجعل استقرار حركة الشحن البحري عاملاً أساسياً للأمن ‏الاقتصادي والغذائي العالمي.‏

وأشار التقرير إلى أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز شهدت تراجعاً حاداً في آذار ‏الماضي، في وقت كان فيه العديد من السفن يتجنّب المرور عبر البحر الأحمر بسبب ‏المخاطر الأمنية.‏

كما لا تزال شحنات الحبوب عبر البحر الأسود معرضة للمخاطر، بينما أثرت القيود ‏التشغيلية وتغير أنماط الحركة الملاحية على عمل قناة بنما.‏

ولفت التقرير إلى أن تغيير مسارات السفن ساعد في استمرار تدفق البضائع العالمية، ‏لكنه أدى في الوقت نفسه إلى إطالة زمن الرحلات وارتفاع تكاليف النقل، وهو ما ‏ينعكس بشكل أكبر على الاقتصادات النامية والأكثر هشاشة.‏

وحذر التقرير من مواجهة قطاع الشحن تحديات إضافية، مثل خفض الانبعاثات ‏الكربونية والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتسريع عمليات الرقمنة إلى جانب ‏المخاطر السيبرانية المتزايدة. ‏

ودعا التقرير إلى تبني مفهوم “المرونة في التصميم” من خلال دمج معايير المرونة ‏والاستدامة منذ المراحل الأولى للتخطيط، واتخاذ القرار بما يضمن استمرار تدفق السلع ‏الأساسية بكفاءة وموثوقية إلى مختلف الموانئ حول العالم، حتى في أوقات الأزمات ‏والاضطرابات.‏

يشار إلى أن تقرير مراجعة النقل البحري يعتبر من أبرز الإصدارات السنوية الصادرة ‏عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فهو يقدم تقييماً لاتجاهات التجارة ‏البحرية العالمية، والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد الدولية، في وقت تتزايد فيه ‏تأثيرات النزاعات الجيوسياسية والتغيرات المناخية على حركة التجارة العالمية.‏