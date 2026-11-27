مدريد-سانا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعبه الدولي ‏المغربي إبراهيم دياز حتى صيف عام 2031.‏

وأوضح النادي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على الفيسبوك، أن ‏الاتفاق الجديد يبقي دياز في صفوف الفريق حتى الثلاثين من حزيران ‌‏2031، مشيراً إلى أن اللاعب خاض منذ انضمامه عام 2019 نحو 173 ‏مباراة في مختلف المسابقات، توج خلالها بسبعة ألقاب، أبرزها دوري ‏أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والدوري الإسباني مرتين.‏

وعلى الصعيد الدولي، سجل دياز 15 هدفاً في 36 مباراة مع المنتخب ‏المغربي، وتصدر قائمة هدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.‏

ويؤكد هذا التمديد ثقة إدارة النادي الملكي بقدرات اللاعب المغربي ودوره ‏الحيوي في تعزيز تشكيلة الفريق خلال المواسم المقبلة.‏