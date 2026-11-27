مدريد-سانا
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعبه الدولي المغربي إبراهيم دياز حتى صيف عام 2031.
وأوضح النادي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على الفيسبوك، أن الاتفاق الجديد يبقي دياز في صفوف الفريق حتى الثلاثين من حزيران 2031، مشيراً إلى أن اللاعب خاض منذ انضمامه عام 2019 نحو 173 مباراة في مختلف المسابقات، توج خلالها بسبعة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والدوري الإسباني مرتين.
وعلى الصعيد الدولي، سجل دياز 15 هدفاً في 36 مباراة مع المنتخب المغربي، وتصدر قائمة هدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.
ويؤكد هذا التمديد ثقة إدارة النادي الملكي بقدرات اللاعب المغربي ودوره الحيوي في تعزيز تشكيلة الفريق خلال المواسم المقبلة.