بدء مهمة أول مركبة نقل مداري تركية في الفضاء بعد إطلاقها من كاليفورنيا

أنقرة-سانا

بدأ القمر الصناعي “FGN-TUG-S01″، أول مركبة نقل مداري تركية، مهمته رسمياً في الفضاء بعد إطلاقه من قاعدة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال تشرين الثاني الماضي.

وأفادت وكالة الأناضول نقلاً عن شركة “بايكار”، الرائدة في مجال الدفاع والطيران، بأن المركبة انفصلت عن الصاروخ بعد نحو 81 دقيقة من الإطلاق، وأرسلت أول بيانات القياس عن بعد، معلنةً بدء مهمتها رسمياً.

وتتميز المركبة “FGN-TUG-S01” بكونها مزوّدة بأول محرك صاروخي هجين في العالم يتم تشغيله في المدار، حيث ستنفذ أول تشغيل مخطط له لهذا المحرك، في خطوة تُعد سابقة عالمية.

وتتيح المركبة التركية للنقل المداري نقل الأقمار الصناعية إلى مدارات مختلفة، إضافة إلى إطالة عمرها التشغيلي بفضل نظام الدفع الهجين الآمن، وتبدأ مهمتها من مدار منخفض على ارتفاع يقارب 500 كيلومتر، قبل أن تنقل الأقمار إلى مدارات أعلى تتجاوز 1000 كيلومتر.

وكانت شركة “أسيلسان” التركية أعلنت أمس، عن نجاح إطلاق قمرها الصناعي “لونا-1” المخصص لتطبيقات إنترنت الأشياء (IoT)، واستقبال أولى الإشارات منه.