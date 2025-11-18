سفير تركيا لدى حلف الناتو: الحلف هو الأداة والتحالف الأهم لأمن أوروبا

بروكسل-سانا

أكد السفير التركي لدى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، باسات أوزتورك، أن الحلف هو الأداة والمنصة والتحالف الأهم لتحقيق أمن أوروبا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أوزتورك قوله خلال كلمة له في قمة الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وتركيا التي عُقدت في مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل: “لا يمكن تحقيق فكرة أوروبا آمنة ومتكاملة وحرة وسلمية إلا بتوحيد جميع الحلفاء الأوروبيين على منصة واحدة، ضمن منظمة واحدة، بفهم ورؤية واحدة”.

ودعا أوزتورك الاتحاد الأوروبي إلى التركيز على مصالحه الجماعية بدلاً من المصالح الضيقة لبعض الدول الأعضاء.

ويعاني الجناح الشرقي لحلف الناتو من تداعيات تراجع الوجود العسكري الأمريكي في شرق أوروبا، وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب.

يذكر أن تركيا انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في شباط من عام 1952.