عدن-سانا
أُصيب تسعة يمنيين، بينهم أربعة أطفال وامرأة حامل، جراء قصف شنّته ميليشيا الحوثي على أحياء سكنية في مدينة تعز وعدد من القرى في ريف المحافظة جنوب غرب اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مكتب شؤون الحصار بمحافظة تعز قوله: إن القصف استهدف مساء أمس الخميس أحياء ومناطق تبة الوكيل وجبل جرة والقصر وحبيل سلمان وحي عمد في مدينة تعز، إضافة إلى قرى في مديرية صبر الموادم، وقرية حمة في عزلة الأقروض بمديرية المسراخ، جنوب شرق المحافظة.
وأشار المكتب إلى وقوع أضرار مادية متفاوتة في عدد من المنازل جراء القصف.
وتشهد محافظة تعز أوضاعاً إنسانية متفاقمة جراء استمرار الحصار المفروض عليها من قبل ميليشيا الحوثي، وما يترتب عليه من قيود على تنقل المدنيين ووصول الإمدادات الأساسية.