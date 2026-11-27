عدن-سانا‏

أُصيب تسعة يمنيين، بينهم أربعة أطفال وامرأة حامل، جراء قصف شنّته ميليشيا ‏الحوثي على أحياء سكنية في مدينة تعز وعدد من القرى في ريف المحافظة جنوب ‏غرب اليمن.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مكتب شؤون الحصار بمحافظة تعز قوله: إن ‏القصف استهدف مساء أمس الخميس أحياء ومناطق تبة الوكيل وجبل جرة والقصر ‏وحبيل سلمان وحي عمد في مدينة تعز، إضافة إلى قرى في مديرية صبر الموادم، ‏وقرية حمة في عزلة الأقروض بمديرية المسراخ، جنوب شرق المحافظة.‏

وأشار المكتب إلى وقوع أضرار مادية متفاوتة في عدد من المنازل جراء القصف.‏

وتشهد محافظة تعز أوضاعاً إنسانية متفاقمة جراء استمرار الحصار المفروض عليها ‏من قبل ميليشيا الحوثي، وما يترتب عليه من قيود على تنقل المدنيين ووصول ‏الإمدادات الأساسية.‏