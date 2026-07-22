الإمارات تدين تهديدات الحوثيين للسعودية والملاحة البحرية وتؤكد تضامنها مع الرياض

أبو ظبي-سانا



أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات التهديدات الصادرة عن ميليشيا الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية، ومحاولاتها فرض حظر على الملاحة البحرية.



وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها نشرته على موقعها على منصة إكس، أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد حقاً أصيلاً يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مجددة تضامن الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب السعودية، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.



ودعت الوزارة في بيانها المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2216 المتعلق بالأزمة اليمنية، والقرار رقم 2722 الخاص بنظام حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر.



وكانت ميليشيا الحوثي صعّدت، أول أمس الإثنين، تهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، معلنة ما سمته “حظر الملاحة البحرية على السعودية”.