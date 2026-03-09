تركيا تعلن إسقاط ثاني صاروخ إيراني في أجوائها منذ بدء الحرب

photo 2026 03 09 15 32 51 تركيا تعلن إسقاط ثاني صاروخ إيراني في أجوائها منذ بدء الحرب

أنقرة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الإثنين، أن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، اعترضت صاروخاً باليستياً أُطلق من إيران بعد دخوله الأجواء التركية.

وقالت الوزارة في بيان: إن “مقذوفاً باليستيا أُطلق من إيران، ودخل المجال الجوي التركي جرى تحييده بواسطة منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي في شرق المتوسط”.

وأضافت: إن شظايا من المقذوف سقطت في منطقة مفتوحة قرب غازي عنتاب جنوب البلاد، من دون أن تسفر عن إصابات.

وكانت الوزارة أعلنت الأربعاء الماضي، إسقاط منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف الناتو، والمتمركزة في شرق البحر المتوسط صاروخاً أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية.

يشار إلى أن إيران تواصل شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الدول الخليجية والعراق وأذربيجان والأردن، ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في أعقاب الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

