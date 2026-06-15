أردوغان لغوتيريش: تركيا تدعم استمرار أنشطة بعثات الأمم المتحدة في سوريا

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أهمية استمرار أنشطة بعثات الأمم المتحدة في سوريا، مشيراً إلى أن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم بهذا الصدد.

ونقلت وكالة الأناضول عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية قولها في بيان: “إن الجانبين بحثا خلال الاتصال التطورات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتفاق بين واشنطن وطهران، إضافة إلى آخر التطورات في جزيرة قبرص والوضع الإنساني في غزة ولبنان”.

وأكد أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تسعى جاهدة لإرساء السلام والاستقرار في العديد من المناطق ولا سيما إيران وغزة والقرن الإفريقي.

وشدد أردوغان على ضرورة استغلال فرصة التوصل إلى حل دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية منع تخريب عملية السلام بين الطرفين.

وكان الرئيس التركي أعرب في وقت سابق اليوم عن ترحيبه بالاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معتبراً أنه يمثل تطوراً مهماً نحو ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة، وداعياً إلى تجنب أي مواقف أو إجراءات قد تؤدي إلى تقويض التفاهمات أو إعادة التوترات.